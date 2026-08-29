Сегодня 05:01 Тайная свадьба, имплант и посмертная экспертиза. Любопытные факты о Майкле Джексоне Фото: Henrik Hildebrandt/colourpress.c/Henrik Hildebrandt / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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В онлайн-кинотеатрах вышел фильм «Майкл», мировая премьера которого состоялась в апреле. Это практически совпало с днем рождения звезды, который отмечается 29 августа. История Майкла Джексона до сих пор вызывает много споров, обвинения в педофилии не забыты даже спустя 17 лет после смерти. Интересные факты о жизни и наследии артиста — в материале 360.ru.

Жены и дети Майкла Джексона Всем известна история тяжелого детства и творческого восхождения Джексона: многодетная семья, строгий амбициозный отец, выступления с братьями, сольная карьера. Но не каждый вспомнит его личную жизнь. В юности Джексон крутил романы с актрисами Брук Шилдс и Татум О’Нил, однако это не привело к серьезным отношениям. В 1994 году он удивил весь мир, сыграв тайную свадьбу с Лизой Мари Пресли — единственной дочерью Элвиса Пресли. Ее можно увидеть в клипе You Are Not Alone. Закрытое бракосочетание прошло в Доминикане.

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Я очень люблю Майкла, я посвящаю свою жизнь тому, чтобы быть его женой. Я понимаю и поддерживаю его. Мы оба с нетерпением ждем возможности создать семью», — заявила она. Когда они познакомились, Пресли было семь лет, а Джексону 17. Первая встреча произошла на концерте в Лас-Вегасе. Долгие годы они не общались и внезапно объявили, что стали мужем и женой. Свадьбу сыграли всего через несколько недель после развода Пресли с первым мужем, Дэнни Кио. Ее дети Бенджамин и Райли Кио много времени проводили в Неверленде и тепло вспоминали те два года, что длился этот брак. В феврале 1996 года женщина подала на развод.

Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В будущем Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа, музыкального продюсера Майкла Локвуда и вернулась к первому мужу. Джексон же связал себя узами брака с Дебби Роу, медсестрой его дерматолога. Они дружили с 1980-х годов. Ничто в их отношениях не указывало на романтику, по крайней мере публично. В ноябре 1996 года пара сыграла свадьбу в Австралии. Сын Принс родился 13 февраля 1997 года, дочь Пэрис — 3 апреля 1998 года. Совместная жизнь не заладилась. После развода в 2000 году Роу поселилась на ранчо в Калифорнии и перестала видеться с детьми.

Фото: TLeopold/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Рождение ребенка, беременность не дают автоматически права называть себя матерью или отцом. Мои дети не называют меня мамой, потому что я этого не хочу», — утверждала она в одном из интервью. Роу тяжело переживала смерть Джексона, так как они оставались дружны, и безуспешно пыталась возобновить общение с его семьей. Дети перешли под опеку бабушки по папиной стороны. В подростковом возрасте Пэрис сблизилась с матерью, они делились совместными фото в соцсетях. Как устроено поместье Неверленд «Оглядываясь назад, я понимаю, насколько безумными эти вещи могут показаться кому-то со стороны. Но когда ты живешь в них, это просто твоя жизнь и твоя семья», — заявила падчерица Джексона, вспоминая жизнь в Неверленде.

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ранчо площадью 11 квадратных километров расположено трех часах езды к северо-западу от Лос-Анджелеса. Предыдущий владелец Уильям Боун построил в нем главный дом в стиле Тюдоров, скрытый за густыми дубами. Джексон же превратил участок в сказочный остров Питера Пена. Архитектура ранчо представляла собой диснеевское сочетание стиля королевы Анны и викторианской архитектуры. Джексон распорядился построить теннисный корт, кинотеатр и железнодорожную станцию. Он установил 16 аттракционов, включая колесо обозрения, карусель, супергорку, детские американские горки «Драконий фургон» и бамперные машинки. В клетках со шпилями поселили обезьян, в контактном зоопарке — коз.

Фото: Mike Eliason/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Джексон переехал в Лос-Анджелес в 2005 году, и Неверленд пришел в запустение. Побывавший там журналист Кристофер Хоторн рассказал, что хотя главный дом после смерти певца остался в хорошем состоянии, в целом ранчо похоже на заброшенный парк аттракционов. Пластические операции короля поп-музыки У Джексона была не только фирменная лунная походка, но и нос. Из-за пластических операций к концу жизни певец совсем не походил на того мальчика из группы The Jackson 5.

Фото: null/PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Хирургических вмешательств, по словам Джексона, было всего три. В 1988 году он признался в книге Moonwalk, что дважды делал ринопластику и один раз вставил имплант в подбородок.

Мне дважды меняли нос, и недавно я сделал ямочку на подбородке, но это все. И точка. Майкл Джексон Певец

Обвинения в осветлении кожи певец отвергал. он утверждал, что страдает витилиго и наносит плотный слой косметики. Через полгода после его смерти агентство Reuters опубликовало заключение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердило наличие заболевания. Грудь, живот, лицо и руки были покрыты пятнами. Певец относился к своей внешности очень критично. На это могли повлиять упреки отца в детстве, который высмеивал сына за большой нос. В интервью Опре Уинфри Джексон признался, что старается избегать зеркал, так как отражение его категорически не устраивает. Посмертная чистка имиджа Джексона: доказана ли вина в педофилии После успеха бродвейского мюзикла MJ The Musical сначала на Бродвее, затем в Лондоне, Би-би-си задалась вопросом, не пытаются ли наследники поп-звезды обелить его репутацию. Авторы этой постановки и последовавшего за ней фильма «Майкл» не упомянули обвинения в педофилии.

Фото: Harrison Funk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Он предстает как асексуальная пластиковая кукла. И, конечно же, вопрос о его отношениях с детьми полностью искажен тем фактом, что его изображают как эксцентричного, переросшего ребенка, что, как мы знаем, не соответствует действительности», — возмутился режиссер фильма-разоблачения «Покидая Неверленд» Дэн Рид. В его документалке Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали, как в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны Джексона. До них с аналогичными обвинениями выступил Джордан Чандлер. Певец и его семья все отрицали, пострадавшие не смогли доказать его вину в суде. По мнению Рида, никак не осветив в сценарии историю с обвинениями в педофилии, кинематографисты выставили потенциальных пострадавших лжецами, хотя тот факт, что певец проводил с мальчиками много времени, брал в спальню и запирал дверь, не оспаривался.

Фото: Harrison Funk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Невозможно знать наверняка, действительно ли наследники Джексона пытаются замести следы. Однако именно они владели частью прав на мюзикл и снялись в фильме «Майкл». Мода на Джексона вернулась Сработало это или нет, но совершенно точно популярность Джексона подскочила в последнее время. Особенно после выхода фильма в 2026 году. Если с 2006 по 2008 годы, по словам судьи налогового суда США, Джексон не заработал ни цента, то с 2021 по 2023 годы, по данным Billboard, глобальное потребление его музыки выросло на 38,3%, с 4,7 до 6,5 миллиарда прослушиваний по запросу. Годовой доход его наследников оценивался уже в 75 миллионов долларов.

Фото: Harrison Funk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Мировая премьера «Майкла» состоялась в апреле 2026 года. Почти весь май, июнь и июль его хит Billie Jean провел в топ-20 американского чарта Spotify, не менее популярные Beat It, Don’t Stop 'Til You Get Enough и Human Nature весь май находились в топ-40. Пользователи TikTok делились вирусными видеороликами об истории создания песни Billie Jean, записывали каверы на его песни и повторяли фирменные движения. Фильм «Майкл» Биографическая лента наделала много шума. Одни кинокритики оценивали окупаемость съемок, другие критиковали создателей за стремление заработать на имени звезды.

Фото: Carsten Koall/dpa / www.globallookpress.com