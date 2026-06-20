Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории кино

Биографический фильм «Майкл» набрал в прокате 935 миллионов долларов и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Об этом сообщило издание Deadline .

Картина сместила с первого места фильм «Богемская рапсодия» о группе Queen, который собрал в прокате 911 миллионов долларов.

Лента «Майкл» Антуана Фукуа вышла в прокат в России 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар. Другие родные поп-короля тоже участвовали в съемках картины, которая сделала акцент на отношениях Джексона с деспотичным отцом и проигнорировала тему обвинений в насилии над детьми.

Кинокритик Сергей Угольников заявлял 360.ru, что фильм о Майкле Джексоне ставил перед собой всего одну задачу — собрать денег на имени певца. По его словам, в России у исполнителя осталось мало настоящих фанатов, а биография исполнителя — локальная американская история.