Откровенная ложь или красивая сказка? Чего ждать от фильма «Майкл»

Биографический фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона выйдет в широкий российский прокат 28 мая. Лента рассказывает о начале карьеры певца. 360.ru собрал все, что известно о байопике, и разобрался, стоит ли его смотреть и почему.

Оскароносный продюсер и новичок в главной роли

Над «Майклом» потрудилась команда людей, уже заработавших себе имя в кинематографе. Один из продюсеров — основатель кинокомпании GK Films, обладатель премии «Оскар» Грэм Кинг, известный по фильмам «Отступники» и «Богемская рапсодия». Сценарист — Джон Логан («Гладиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»), постановщик — Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Тренировочный день»). В ролях — лауреат «Эмми» и номинант на «Оскар» и «Тони» Колман Доминго, Ниа Лонг («Принц из Беверли-Хиллз», «Дом большой мамочки»), Майлз Теллер («Дивергент» «Одержимость», «Фантастическая четверка»). Как ни странно, самый неопытный из задействованных в фильме актеров — тот, кто сыграл самого Майкла. Это поразительно похожий на него племянник, 29-летний певец и танцор Джаафар Джексон. Молодой человек только дебютировал в большом кино.

«Майкл» повествует об участии Джексона в группе The Jackson 5, переходе к сольной карьере и выходе ставших мегапопулярными альбомов Thriller и Bad. Картина позиционируется как «откровенный рассказ о музыканте». Работа над фильмом началась еще в 2019 году, но официально о съемках объявили в 2022-м. Производство притормозила забастовка Гильдии киноактеров США и осложнила позиция наследников певца, настоявших на том, чтобы вырезать из картины некоторые линии и сцены. Съемки шли в 2024–2025 годах. В Берлине «Майкла» представили уже в апреле 2026 года. Две недели спустя премьера прошла в США.

В России уже прошел закрытый показ в киноцентре «Октябрь» в Москве. На нем присутствовали знаменитости: Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Алена Водонаева, Прохор Шаляпин и другие.

Реакция зрителей

Сценарий фильма сразу не понравился дочери звезды, Пэрис Джексон. Еще в 2025 году она заявляла, что делала к нему поправки, но их решили не учитывать. Она смирилась с этим, потому что поняла, что лента все равно найдет своих почитателей.

Этот фильм полностью польстит специфической части фандома моего отца, которая до сих пор живет в фантазиях. <…> В фильме очень многое приукрасили, очень много неточностей и очень много откровенной лжи. Мне это не по душе, я не люблю, когда врут. Пэрис Джексон актриса, певица и модель, дочь Майкла Джексона

Фанатам, впрочем, действительно понравилось. Как отметила журналист «Киноафиши» Софья Маргацкая, если критики встретили фильм без восторга, то зрители — наоборот. По ее мнению, поклонникам было приятно еще раз посмотреть на костюмы Джексона, послушать его песни и посмотреть «переснятые один в один» клипы и оценить игру Джаафара Джексона, который «умеет перевоплощаться крайне убедительно и точно». Но тем, кто ждал от ленты большего, она могла показаться слишком гладкой и слащавой: скандальные эпизоды тщательно выхолощены, острые темы представлены однобоко. Маргацкая напомнила, что Майклу Джексону постоянно приходилось за что-то оправдываться: его то подозревали в насилии над малолетними (вина певца до сих пор не доказана), то в отбеливании кожи из-за расовой ненависти. Темы скандалов и слухов, которые сопровождали Джексона почти всю его жизнь, в фильме решили тактично опустить.

«Судебный процесс над Майклом Джексоном о растлении детей совсем не упомянут. <…> О болезни витилиго, из-за которой цвет его кожи был изменен, или многочисленных пластических операциях по улучшению внешности <…> авторы умолчать не смогли, но прошлись по ним довольно сухо и скромно», — заметила журналистка. Вместо этого на первый план вытащили конфликт Майкла с деспотичным отцом. Однако, по мнению Маргацкой, для сильного сценария этого не хватило. В рецензии, вышедшей на «Кинопоиске», отмечают, что, по слухам, первоначально обвинения в растлении детей в сценарии фигурировали, но, видимо, наследники певца этому воспротивились.

Критик «Кинопоиска» Станислав Зельвенский обратил внимание и на то, что многие герои лишены индивидуальности, да и с образом самого поп-короля есть проблемы — его настолько сильно сгладили, что фактически превратили певца в «восковую фигуру». «На портрет живого человека „Майкл“ похож в минимальной степени. Герой и говорит исключительно рекламными лозунгами кроссовок: „Я должен светить и распространять радость… это моя судьба… я должен найти свой путь… танец может изменить мир…“ — и так далее», — заметил Зельвенский. Он задался вопросом, нужен ли вообще живой портрет Джексона его наследникам, для которых его имидж крайне важен, в том числе с материальной точки зрения, и поклонникам, которые, возможно, и не против его идеализации.

Однако есть нюанс: уже началась работа над сиквелом, который, видимо, сосредоточится на более позднем периоде жизни и творчества Джексона. Там избежать острых моментов в его биографии будет куда сложнее, и есть шанс, что этого делать не станут.

Нужен ли в России фильм про Майкла Джексона?

Кинокритик Сергей Угольников, с которым пообщался 360.ru, скептически высказался о байопиках в целом, пояснив, что они не бывают великими и «не предполагают глубокой актерской игры». По его мнению, целью съемок было подзаработать и сыграть на чувствах фанатов певца. Угольников убежден, что фильм не расскажет ничего нового о Джексоне и вряд ли сможет изменить чью-то позицию.

Те, кто был уверен в том, что это педофил, гомосексуалист и вообще шизоид какой-то, решат, что «педофильское лобби» в очередной раз рекламирует своего кумира. Те, кто уверен, что Майкл ни в чем таком не виноват, [останутся при своем мнении]: Майкл хороший, красивый и замечательно пел. <…> Скорее всего, это попытка в последний раз собрать денег на Майкле Джексоне. Сергей Угольников кинокритик

Собеседник 360.ru назвал биографию Майкла Джексона «достаточно локальной американской историей». Он добавил, что в СССР о певце, конечно, знали, в какой-тот момент «советская пропаганда продвигала его в значительной мере как друга Советского Союза». В 1993 и 1996 годах король поп-музыки давал в России концерты и, несмотря на поливавший оба раза дождь, собрал десятки тысяч зрителей. Но сейчас, по мнению Угольникова, ярых почитателей творчества певца не так много. «Я даже не знаю людей, которые были бы фанатами Майкла Джексона. <…> Это не наша история по большому-то счету. Под Майкла Джексона невозможно танцевать. Его никогда не крутили на дискотеке. Никогда на природе его не слушали. У него есть какой-то круг поклонников, конечно, но <…> вообще это очень фанатская история, которая, конечно, не про Россию», — подытожил кинокритик.

Однако есть поводы усомниться в том, что певец так уж непопулярен. Сообщество его российских поклонников во «ВКонтакте» насчитывает более 80 тысяч человек, посты собирают сотни лайков и комментариев, а новость о выходе байопика и вовсе набрала более полутора тысяч «сердечек». Подписчики называют песни Джексона «шедеврами, которые опередили время» и объединяют поколения. С теплотой отзываются и о самом певце: «Я никогда не знала этого человека — почему он кажется таким родным?», «Самый любимый!», «Легенда не умирает». И, кстати, многие выразили надежду на то, что во втором фильме сценаристы как раз расскажут о выдвигавшихся против певца обвинениях и докажут, что ему «разрушили жизнь и карьеру намеренно». В Екатеринбурге есть памятник Майклу Джексону, который открыли в 2011 году. Так что, думается, в зрителях байопика в России недостатка не будет.