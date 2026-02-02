Аудиозапись откровений Майкла Джексона о детях обнародовали в Британии

Вышел четырехсерийный документальный фильм британской студии Wonderhood Studios о судебном процессе над Майклом Джексоном. В него включили аудиозаписи его воспоминаний о дружбе с детьми, которая доставляла неприятности, сообщила газета The Guardian .

Кинематографисты хотели показать суд над Джексоном по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними в 2005 году, выйдя за рамки того, как он освещался в СМИ. Тогда присяжные оправдали певца по всем пунктам. В четырехсерийный документальный фильм «Суд» вошли ранее не публиковавшиеся отрывки из его интервью. Один из них прозвучал в рекламном ролике на телеканале Channel 4.

«Дети просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. <…> Дети просто влюбляются в мою личность — иногда это доставляет мне неприятности», — рассуждал Джексон.

Певец умер 25 июня 2009 года, но его родственники до сих пор выплачивают компенсацию пострадавшим. Члены семьи Касио заявили, что Джексон насиловал их в течение 25 лет. Получив 16,5 миллиона долларов, они потребовали провести новое слушание.