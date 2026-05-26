«Попытка собрать денег на Майкле Джексоне». Байопик «Майкл» раскритиковали в России

Байопик «Майкл» о жизни поп-короля не расскажет ничего нового о Майкле Джексоне, цель его создателей — подзаработать на имени певца. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал к инокритик Сергей Угольников.

По его мнению, байопики по определению не бывают великими и «не предполагают глубокой актерской игры». Вряд ли фильм «Майкл» изменит чье-то мнение об артисте.

«Те, кто был уверен в том, что это педофил, гомосексуалист и вообще шизоид какой-то, решат, что „педофильское лобби“ в очередной раз рекламирует своего кумира. Те, кто уверен, что Майкл ни в чем таком не виноват, будут думать: Майкл хороший, красивый и замечательно пел. <…> Скорее всего, это попытка в последний раз собрать денег на Майкле Джексоне», — отметил собеседник 360.ru.

Угольников назвал биографию поп-короля «достаточно локальной американской историей». В СССР Джексона позиционировали как «друга», он дважды давал концерты в России. Однако, по мнению кинокритика, сейчас в России у певца осталось мало истинных фанатов.

«Его никогда не крутили на дискотеке. Никогда на природе его не слушали. У него есть какой-то круг поклонников, конечно, но <…> вообще это очень фанатская история, которая, конечно, не про Россию», — подытожил Угольников.

Подробнее о том, как снимали фильм «Майкл», кому досталась главная роль и как критики оценили его — в материале 360.ru.