Носок с кристаллами Майкла Джексона ушел с молотка за 6,2 тысячи евро

Белый носок с вышивкой из кристаллов, принадлежавший певцу Майклу Джексону, продали на аукционе за 6,2 тысячи евро (более 570 тысяч рублей). Об этом сообщил «Инфо24» со ссылкой на Le Figaro.

Во время мирового турне HIStory в 1997 году артист носил этот носок на концерте во Франции. Предмет одежды был на нем во время исполнения знаменитой «лунной походки», сопровождавшейся песнями Beat it и Billie Jean.

Аукцион состоялся в Ниме на юге Франции. Известно, что техник сцены нашел носок после концерта и хранил его у себя много лет.

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