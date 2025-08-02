Носок с кристаллами Майкла Джексона ушел с молотка за 6,2 тысячи евро

Белый носок с вышивкой из кристаллов, принадлежавший певцу Майклу Джексону, продали на аукционе за 6,2 тысячи евро (более 570 тысяч рублей). Об этом сообщил « Инфо24 » со ссылкой на Le Figaro.

Во время мирового турне HIStory в 1997 году артист носил этот носок на концерте во Франции. Предмет одежды был на нем во время исполнения знаменитой «лунной походки», сопровождавшейся песнями Beat it и Billie Jean.

Аукцион состоялся в Ниме на юге Франции. Известно, что техник сцены нашел носок после концерта и хранил его у себя много лет.