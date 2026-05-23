Киркоров впервые примерил подаренную ему Майклом Джексоном перчатку

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал на премьере фильма «Майкл», что американский певец Майкл Джексон подарил ему перчатку. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

«Сегодня у меня даже перчатка от Майкла Джексона. Подарил вместе с котелком, но котелок, к сожалению, потерялся при переезде», — сказал артист.

Киркоров также признался, что ни разу не надевал перчатку, она «ждала своего часа». Когда Джексон сделал ему такие подарки, артист не уточнил. Он впервые использовал перчатку, чтобы визуально дополнить образ, напоминающий легендарного короля поп-музыки.

Премьера американского музыкального байопика «Майкл» режиссера Антуана Фукуа прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Главную роль исполнил племянник Джексона Джаафар.

