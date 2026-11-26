Признанная самой красивой девушкой в мире Белла Хадид снялась обнаженной для Harper’s Bazaar . В интервью она также рассказала о своем альтер-эго и заболеваниях, которые влияют на ее повседневную жизнь и мешают работе.

Топ-модель стала героиней нового выпуска журнала. Для обложки года Хадид позировала полностью обнаженной. Из одежды на ней остались только жемчужные серьги и туфли.

В разговоре с интервьюером она призналась, что страдает сразу от нескольких заболеваний.

«У меня сильное ПМДР, эндометриоз, болезнь Лайма и другие проблемы, которые очень сильно влияют на мой организм», — объяснила модель.

Болезни вызывают сильную усталость и боли. Состояние Хадид может резко ухудшиться.

Один из таких эпизодов произошел на показе Victoria’s Secret в октябре 2026 года. Перед выходом на подиум модель решила размяться.

«Мои легкие едва не схлопнулись, и я не могла дышать. А потом уже начался обратный отсчет: пять, четыре» — вспомнила Хадид.

Несмотря на приступ, она открыла показ. Модель объяснила, что в предыдущие годы ей приходилось справляться с еще более напряженным графиком.

Хадид также рассказала, что на протяжении 10 лет не понимала собственных желаний. Чтобы справляться с напряжением, Хадид придумала себе альтер эго по имени Белинда.

«Я создала Белинду очень давно, чтобы справляться со всем происходящим в моей жизни. Она могла разбираться с одними проблемами, а я — с другими. Мы делали это вместе», — рассказала Белла Хадид.

О проблемах со здоровьем Хадид рассказывала и раньше. Жизнь супермодели превратилась в испытание после укуса клеща.