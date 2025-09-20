Сегодня 18:45 Борьба Беллы Хадид с болезнью Лайма. Как укус клеща превратил жизнь супермодели в испытание 0 0 0 Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей Белла Хадид борется с заболеванием, которое серьезно повлияло на ее карьеру и жизнь. В последнее время поклонники забили тревогу — куда пропала одна из самых красивых женщин мира?

Чем болеет Белла Хадид Белла Хадид страдает от болезни Лайма, которую она подцепила от укуса клеща. Этот недуг характеризуется поражением суставов, нервов, кожи и сердечно-сосудистой системы. Болезнь Лайма тяжело распознать, так как симптомы могут быть разнообразными и похожими на признаки других заболеваний. После укуса клеща супермодель стала страдать от болей в суставах, усталости и головных болей. У нее начались проблемы с концентрацией и памятью. Инфекция привела к появлению депрессии и тревоги. С 2012 года Хадид взяла болезнь под контроль, но спустя более 10 лет ситуация ухудшилась.

Фото: РИА «Новости»

Куда исчезла Белла Хадид В последнее время модель перестала появляться на публике и участвовать в показах. Оказалось, всему виной стала злосчастная болезнь Лайма и лечение. Об этом сама Хадид рассказала в социальных сетях. Она обнародовала снимки из больницы: на них Белла позирует без косметики и не скрывает мешки под глазами. Курс лечения длился более 100 дней. «Со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти этот путь снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь сейчас со всеми вами, я бы сделала это. Ведь это делает меня той, кем я являюсь сегодня», — говорила Хадид.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о состоянии Беллы Хадид Подробностей о состоянии здоровья модели не так много. Судя по всему, говорить о ее полном восстановлении не приходится. На снимках в Сети Белла выглядит похудевшей и ослабленной. Фанаты тоже предполагают, что еще не все проблемы позади. «Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться», — заявила звезда.

Фото: РИА «Новости»

Кто такая Белла Хадид Белла Хадид родилась в семье голландско-палестинского происхождения и выросла в Лос-Анджелесе, изначально она не собиралась идти в модельный бизнес. В 2012-м у нее диагностировали болезнь Лайма, из-за чего ей пришлось бросить конный спорт и сосредоточиться на учебе. В 2014 году Хадид переехала в Нью-Йорк, там она и начала работать моделью. Первый успех пришел к ней в 2015-м, когда она подписала контракта с IMG Models. Тогда же Белла дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке, ее карьера пошла в гору. Хадид стала лицом таких брендов, как Versace, Dior, Fendi, Bulgari и Moschino. Она появлялась на обложках Harper’s Bazaar, Vogue, Elle и других модных журналов.