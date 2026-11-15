Сегодня 09:00 Скрытая Москва с магами и ведьмами: наш ответ Толкину. Чем удивит новый сериал «Тайный город» с Пересильд Критик Сушко: если сериал «Тайный город» близок книге, зрители будут довольны Фото: промо-материалы к сериалу «Тайный город» Эксклюзив

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Российское кино настолько увлеклось сказками про жар-птицу и говорящих щук, что едва не забыло про зрителей старше 12 лет. Исправить это Тина Канделаки решила новым сериалом «Тайный город», экранизацией культовых книг Вадима Панова. В кадре — целая россыпь звезд, от Юлии Пересильд до Юрия Колокольникова. Что известно о сериале, почему древних магов одели как охранников из ЧОПа и что забыл в «Тайном городе» комик Евгений Чебатков, разобрался 360.ru.

Что за «Тайный город». Коротко о сюжете Настоящую Москву могут увидеть не только лишь все. Челы (в книге так прозвали обывателей) привилегии наблюдать реальность закулисья российской столицы лишены. А там скрывается все самое интересное. Прямо под носом у озабоченных ипотекой москвичей снуют маги и прочая нечисть. Правда, занимаются они тем же самым, борьбой за столичную недвижимость. Если отбросить многотомный литературный лор и специфическую терминологию, сюжет строится вокруг классической схемы: обычный парень вляпался в неприятности. В центре истории оказывается скромный айтишник Артем. По чистой случайности он разживается редким магическим артефактом. Его уютный мирок рушится в одночасье, зрителю открывается тот самый Тайный город. В скрытой от посторонних глаз Москве кипучую деятельность развели колдуны, вампиры и прочие оборотни разного пошиба. «Буду гадалкой» — решает айтишник, бросает постылый джаваскрипт и устремляется. Он не единственный представитель челов в этой постановке. Странное событие, подарившее программисту путевку в «скрытую Москву» принимается расследовать смелый, но умный майор в исполнении блистательного Алексея Гуськова.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Чел, какая Навь? В лоре «Тайного города» Панова можно утонуть. Для сериала достаточно запомнить простую расстановку сил, все существа незримой Москвы подчиняются одному из Великих Домов. Дом Навь. Красивые, все в черном, обожают сложные многоходовочки, дорогие костюмы и смотреть на всех свысока. Управляют темной магией и никогда не говорят правду, даже если спросить у них, который час.

Дом Чудь. Настоящие мужики, местные рыцари. В книге — все как один рыжие и живут по 200 лет. Тут собрались любители сильной руки и боевой магии.

Дом Ведь. Здесь правят дамы. Это ведьмы и феи, властные и харизматичные. Магией этого ордена владеют только женщины. Фоном для всего этого служат «челы», то есть мы с вами. Они ни о чем не подозревают и переживают только из-за новостей в телевизоре. Благо, поводов хватает. Всем трем кланам нужна какая-то мелочь, абсолютная власть. Айтишник с артефактом может поломать и без того хрупкое равновесие — вот все за ним и гоняются.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Как москвичей испортил квартирный вопрос Для погружения в сюжет вам не понадобится учить географию «Семи королевств» и вспоминать имена хоббитов. Все происходит в старой-доброй Москве. Каждый из трех домов получил собственную локацию. Никаких бутафорских замков в чистом поле не будет: дом Навь присмотрел себе «Москва-сити», бойцы Веди облюбовали «Зарядье», Чудь выбрала Северный речной вокзал. Тремя штаб-квартирами дело не ограничилось, развлекать зрителя будут по всей Москве. Нас проводят в исторические корпусы МГУ, пропустят в мрачные подвалы сталинской высотки на Кудринской площади, без очереди заведут в модный ночной клуб и покажут, где кипела жизнь на «Арме». В экономии на съемках создателей при этом обвинить нельзя. Во-первых, даже по трейлеру ясно: картинка получилась очень сочной. Во-вторых, все по-канону. Панов своих героев тоже расставил по Москве.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Ничего не ясно, но гонорар хороший В новом «Тайном городе» продюсеры во главе Тиной Канделаки решили не рисковать и скупили весь цвет российского кинематографа. В трейлере артисты выглядят великолепно. Есть надежда, что и дальше в их глазах не промелькнет знакомое многим россиянам «ничего не ясно, но гонорар хороший». Главную роль везучего айтишника Артема досталась Олегу Савостюку. Компанию ему в этом магическом безумии составили тяжеловесы экрана. Юрий Колокольников примерил образ харизматичного и хитроумного комиссара Темного Двора Сантьяги, над «Зарядьем» воцарилась Юлия Пересильд, главу Чуди сыграл Мерзликин. Плеяда звезд на этом празднике жизни не заканчивается. Еще одну видную роль, наемника Кортеса, получил наш с вами любимый серб Милош Бикович. Появятся на экране Сергей Шакуров, Игорь Верник, Денис Шведов, Диана Пожарская, Мария Андреева, Павел Чинарев и даже стендап-комик Евгений Чебатков. «Каст, на мой взгляд, выглядит очень и очень неплохо. Я бы даже сказал „дорого-богато“ не в денежном, а в художественном смысле», — заметил в разговоре с 360.ru кинокритик Анатолий Сушко.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Будут эльфийки в трико? Жанр «фэнтези» ассоциируется с эльфами в париках, говорящими белками и картонными мечами. В «Тайном городе» по подмосковным лесам в зеленых боди никто не бегает. За камеру встал Улугбек Хамраев, снимавший «Мажора» и «Вампиров средней полосы» — уже ясно, что сериал будет как минимум стильным. Снимать доверили Андрею Туманову и Николаю Рыбникову, автору «Трудных подростков». Сериал заявлен как смесь криминального фэнтези с детективной линией. Критик Анатолий Сушко отметил, что оба жанра востребованы и популярны. Сам Панов, автор книг, объединил их очень удачно. «Если авторы экранизации не слишком сильно увлекались переделыванием первоисточника под свои творческие „хотелки“ и сохранили книжный дух, то зрители будут довольны. Однако шансы того, что тезис „книга лучше“ в рецензиях не появится, невысокие», — акцентировал Сушко. Впрочем, к одежде в кадре вопросы все же есть. Панов наряжал своих героев в стальные доспехи. Авторы сериала раздали персонажам скорее костюмы охранников из ЧОПа, черные куртки и берцы.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Почему «Темный город» нужно смотреть Небольшая справка для тех, кто умудрился пропустить главный хит отечественной фантастики нулевых. Цикл «Тайный город» написал Вадим Панов, серия разрослась до 40 книг и разошлась многомиллионными тиражами. Сценаристам нового сериала не пришлось высасывать сюжет из пальца, на ходу формируя законы мироздания. Александр Талал («Пищеблок», «Обоюдное согласие») и Маруся Трубникова («Беспринципные», «Последний министр») воспользовались проверенной базой, которая уже понравилась миллионам читателей. Кинокритик Анатолий Сушко отметил, что современная версия выглядит на три головы выше прошлой по всем ремесленным критериям, от визуальных элементов до игры актеров. «Новый „Тайный город“ отвечает самым высоким требованиям разбалованных зрителей. Трейлер, как рекламный ролик, свою задачу выполнил, он уверенно продает продукт. Окажется ли это, всего лишь, дорогой упаковкой, можно будет понять только после просмотра первых серий и проверки на качество сценария, внутреннюю логику и драматургию», — заметил критик.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Когда выходит «Тайный город» Сериал «Тайный город» выйдет на ТНТ и Кинопоиске с 23 ноября, показывать будут по четыре серии в неделю. История вряд ли рассчитана всего на один сезон. «У Панова „Тайный город“ состоит из нескольких десятков книг. Авторы сериала обязательно лелеют мечты доить эту художественную корову как можно дольше. В эпоху капитализма, когда кино в большей степени является коммерческим продуктом, все примитивно. Если выгоды нет, никто не плачет: убыточную корову бросают и ищут новую», — объяснил Сушко. Дело в том, что «Тайный город» снимать уже пробовали. Версия 2014 года провалилась настолько, что фанаты вспоминают ее до сих пор. Кинокритик Сергей Угольников рассказал 360.ru, что новый вариант отличается в первую очередь большим бюджетом. «Фильм не должен никаким образом соотноситься с исходным произведением. Те же Стругацкие, чем дальше от произведения, тем лучше», — заметил критик.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера сериала «Тайный город»

Что вызвало сомнение у критика Одним из главных козырей проекта стал звездный актерский состав: роль Сантьяго досталась Юрию Колокольникову, образ королевы ведьм Всеславы воплотила Юлия Пересильд, наемника Кортеса сыграл Милош Бикович. «Главное, интересно человеку играть или нет. Бикович и Пересильд настолько велики у нас, что надеюсь, они сыграли. Единственное, что у меня вызывает сомнение — способности режиссера. Ему всего 36 лет, до этого он ничем особо не радовал», — сказал Угольников. Масштаб книжной вселенной Вадима Панова оставляет простор для нескольких сезонов. И снимать их можно, продюсер уровня Тины Канделаки с задачей справится. «Актеры нормальные, сценарий. Все хорошо, но многое зависит от режиссера. Если не удастся, то это его провал. Все было сделано для того, чтобы сериал выстрелил», — подытожил Сергей Угольников.