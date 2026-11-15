Книга лучше? Критик предупредил о главном риске нового сериала «Тайного города»

В конце ноября в прокат выходит «Тайный город», экранизация культовой серии книг Вадима Панова. В сериале снялась плеяда отечественных звезд первого калибра. Стоит ли ждать премьеру и будут ли довольны зрители, рассказал 360.ru кинокритик Анатолий Сушко.

В сериале на главных ролях снялись Юрий Колокольников и Юлия Пересильд. По мнению Сушко, мискаста продюсерам удалось избежать.

«Каст, на мой взгляд, выглядит очень и очень неплохо. Я бы даже сказал „дорого-богато“ не в денежном, а в художественном смысле», — заметил кинокритик.

У книг Панова большая фан-база, добавил Сушко. Авторам сериала, по его мнению, имело бы смысл придерживаться хотя бы духа первоисточника.

«Если авторы экранизации не слишком сильно увлекались переделыванием первоисточника под свои творческие „хотелки“ и сохранили книжный дух, то зрители будут довольны. Однако шансы того, что тезис „книга лучше“ в рецензиях не появится, невысокие», — пояснил Сушко.

Это уже вторая попытка перенести «Тайный город» на экраны. Версия 2014 года провалилась. По мнению кинокритика Сушко, современная версия выглядит намного лучше прошлой.

«Новый „Тайный город“ отвечает самым высоким требованиям разбалованных зрителей. Трейлер, как рекламный ролик, свою задачу выполнил, он уверенно продает продукт. Окажется ли это, всего лишь, дорогой упаковкой, можно будет понять только после просмотра первых серий и проверки на качество сценария, внутреннюю логику и драматургию», — резюмировал критик Сушко.

Во что «Тайный город» превратил Москву, как Пересильд удалось завоевать «Зарядье» и где искать магов среди обычных людей — читайте в материале 360.ru.