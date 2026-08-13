«Дотянулся до сердечка». Софья Эрнст высказалась о Ване Дмитриенко

Софья Эрнст заявила, что выдала бы дочь замуж за Ваню Дмитриенко

Актриса и супруга гендиректора Первого канала Софья Эрнст впечатлилась сольным концертом Вани Дмитриенко в «Лужниках» и призналась, что о таком зяте мечтала для одной из своих дочерей. В соцсетях она опубликовала ролик об артисте.

Звезда сериала «Содержанки» разобрала, за что и за какие качества оценивает его на 10 баллов. Во-первых, Дмитриенко молодой, красивый и талантливый.

Во-вторых, собрал 70 тысяч человек на концерте, которые еще и пели с ним в едином порыве. В-третьих, она отметила его вклад в съемки новогоднего музыкального фильма Первого канала «Хозяйка нейросети». Также Дмитриенко оказался искренним человеком, приятным в общении и в отношении к окружающим людям.

«Стихи пишет, говорит с каждым, как со своим родным человеком. Дотянулся до каждого сердечка», — сказала она.

По ее словам, у нее к Дмитриенко возникли материнские чувства. Даже появилось желание видеть его своим зятем, но у артиста уже есть девушка — Юлия Пересильд, за что Эрнст добавила ему еще 10 баллов.

Ранее основатель репутационного агентства CREDUM Гаянэ Асадова назвала роман Дмитриенко и Пересильд грамотным пиар-ходом, если здесь был замешан продюсер.