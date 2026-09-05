05 сентября 2026 00:05 От Пскова до космоса и романа с женатым. Жизнь и любовь 42-летней Юлии Пересильд Знаменитости

Российской актрисе Юлии Пересильд 5 сентября исполнилось 42 года. За это время она успела слетать в космос, получить звание заслуженной артистки России и родить двух дочерей. Как девочка из Пскова смогла покорить Москву и кому она разбила сердце — в материале 360.ru.

Детство и образование Юлии Пересильд Юлия Сергеевна родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Отец был предпринимателем, а мама — воспитателем в детском саду.

Интересно Пересильд — эстонская фамилия. Она досталась актрисе от дедушки и бабушки из Эстонии, которых депортировали с родины в РСФСР в 1940-е годы.

Юлия рано познала, что такое потеря близкого человека — когда ей было всего 11, ее отец погиб в результате криминальной разборки. Мужчина попытался вести бизнес в лихие 90-е, но залез в долги, из-за чего на него совершили нападение. Семья осталась без средств к существованию, и девочке пришлось рано повзрослеть, чтобы помогать матери и подрабатывать вне школы. Как вспоминала артистка, ситуация была настолько плачевной, что часто дома не было даже еды, и ей приходилось пить чай, заваренный трижды, без сахара.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на непростые времена, Юлия держалась разговорами с бабушкой, которая всегда умела найти слова утешения. Часто между ними были примерно такие диалоги: Юляш, чего плачешь?

У всех в классе лосины, а у меня нет и не будет никогда.

А лосины — это что, Юляш?

Ну штаны такие.

Ааа… ну так ты порадуйся за них, за штаны порадуйся, а потом у тебя что-то будет, и они за тебя порадуются. А еще Юлию тянуло на сцену. До смерти отца она была активной участницей школьных постановок, пропадала на репетициях, блистала в КВН. Незадолго до гибели главы семьи она побывала на съемках «Утренней звезды» в Москве и тогда твердо решила, что ее место в столице. Именно эта уверенность подтолкнула девочку после окончания школы уехать из родного города покорять театральные вузы. Однако тогда никто не разглядел таланта в юном даровании, и Пересильд вернулась в Псков, где поступила в местный вуз на филфак. Но мечта о Москве ее не отпускала. Спустя год она все-таки поступила в ГИТИС.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Карьера Юлии Пересильд: от эпизодов до космоса Юлия начала сниматься в кино, будучи студенткой. Первой небольшой ролью стало участие Пересильд в сериале «Участок», где главной звездой был Сергей Безруков. В 2005-м она сыграла сестру поэта Сергея Есенина в одноименном сериале все с тем же Безруковым. Уже через несколько лет ей досталась главная роль в малобюджетной мелодраме «Невеста». Переломным для актрисы стал 2008 год, когда судьба привела ее к режиссеру Алексею Учителю — будущему отцу ее детей. Сначала она снялась в его фильме «Пленный», затем — «Край». Именно эти проекты принесли артистке известность. Параллельно Юлия делала первые профессиональные шаги на сцене. Она начала выступать как приглашенная актриса в Театре Наций, затем ее могли видеть в драмтеатре на Малой Бронной и «Школе современной пьесы». Однако прорывом в карьере Пересильд по праву считают главную роль в фильме «Вызов». В центре сюжета хирург Женя Беляева, которой предстояло не только пережить колоссальные перегрузки во время полета в космос, но и спасти прямо на орбите одного из космонавтов, сделав сложнейшую операцию в условиях невесомости.

Фото: РИА «Новости»

Ради роли Юлии пришлось задолго до полета заняться интенсивными тренировками, в том числе в центрифуге и на вибростенде. Понадобились и парашютные навыки. Кроме того, актриса прошла череду медицинских исследований, после которых врачи дали зеленый свет на полет в космос.

Интересно Бюджет фильма оценили в 100 миллионов долларов. Проект стал уникальным, потому что впервые в истории кино картину снимали на МКС.

Личная жизнь Юлии Пересильд: кому разбила сердце актриса За плечами Юлии не только громкие киноработы, но и яркие романтические дуэты. Впервые о Пересильд в плоскости личной жизни заговорили в 2009 году, когда проходили съемки фильма «Край». Тогда коллегой актрисы по кадру стал Владимир Машков — журналисты были уверены, что у актеров роман. В 2015 году история повторилась во время съемок фильма «Битва за Севастополь». Тогда Юлию заподозрили в романтической связи с Евгением Цыгановым. СМИ наперебой писали, что актеры после окончания работы над фильмом продолжают общаться и уже съехались. Во время совместной работы в Театре Наций Пересильд приписывали роман с ее художественным руководителем Евгением Мироновым. Они впервые вышли на сцену вместе в 2008 году — в постановке «Рассказы Шукшина».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Имя Юлии связывали даже с предпринимателем Романом Абрамовичем, когда они пересекались в благотворительном фонде «Галчонок», который помогает детям с поражениями центральной нервной системы. Миллиардер неоднократно делал пожертвования в пользу организации, а Пересильд входит в число учредителей «Галчонка». Кроме того, многие подумали, что именно Абрамович проспонсировал участие Юлии в нашумевшем проекте «Вызов». Все это время молчавшая Пересильд после слухов о романе с бизнесменом не сдержалась и высказалась в соцсетях.

Целый день звонят журналисты… И, в общем, это ж не первый раз — я в этом смысле бывалая! Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией? Ладно, ложусь спать, довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты! Юлия Пересильд

Все эти слухи и догадки не могли возникнуть на пустом месте, ведь Пересильд всегда предпочитала молчать о личной жизни. Оказалось, что не без причины. Дело в том, что она долгое время состояла в отношениях с женатым мужчиной — режиссером Алексем Учителем. Именно от него Юлия родила обеих своих дочерей — Анну и Марию. Пара познакомилась на съемках того самого фильма «Пленный» 2008 года. Тогда актрисе было всего 23 года, а Учителю — 57. Судя по всему, роман развивался стремительно, потому что Юлия родила дочь Анну уже в 2009 году. Спустя три года на свет появилась Мария.

Интересно Обе девочки носят фамилию матери.

Поговаривают, что на самом деле Учитель не скрывал своих отношений с любовницей, хотя в тот момент находился в браке с Кирой Саксаганской. Несмотря на это, он часто появлялся в супермаркете рядом с домом с Юлией и дочерьми. Есть версия, что именно Учитель подарил актрисе четырехкомнатную квартиру в столице за 70 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Когда правда выплыла наружу, Учитель не стал отпираться и признал отцовство. Однако даже после этого он не позвал Пересильд замуж. В 2021 году, так и не дождавшись предложения, Юлия разорвала отношения с отцом своих детей.

Интересно После разрыва с Пересильд Учитель вернулся к своей супруге, с которой не оформлял официальный развод. Женщина приняла мужа, простив измену.

В 2022 году Юлия появилась на премьере фильма со своим новым избранником — актером Михаилом Тройником. В 2023-м появились даже слухи о помолвке, но артистка их опровергла. В 2025 году пара и вовсе распалась. «Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…» — написала Пересильд в своих соцсетях. В статусе соло Юлия не задержалась надолго. В 2026 году Пересильд появилась на премьере фильма с оператором Михаилом Малашиным.

Фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник / РИА «Новости»

Дочь Юрии Пересильд Анна Сегодня громче своей знаменитой мамы может быть разве что ее дочь от режиссера Алексея Учителя Анна. В 15 лет девушка снялась в кино, да не в каком-нибудь эпизоде, а в весьма заметной роли в скандальном проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Там Анна исполнила роль школьницы Айгуль, судьба которой оказалась трагичной. После этого на несовершеннолетнюю актрису начали сыпаться предложения о работе и от рекламодателей. До окончания школы Анна Пересильд снялась в заметных проектах, таких как «Алиса в Стране чудес».

Интересно Многие думают, что Анна дебютировала в кино с ролью Айгуль. Однако это не так — в 2018 году маленькая Аня снялась в эпизоде в картине «Черновик». Так что, как и знаменитая мама, ее дочь тоже начала с совсем небольших ролей.

Сегодня девушку все чаще обсуждают на фоне ее отношений с певцом Ваней Дмитриенко. Пара, несмотря на юный возраст Анны, живет вместе. Также ее имя мелькало в истории о раннем поступлении в театральное училище, которое девушка выбрала после окончания школы экстерном. По слухам, Анна якобы даже не проходила прослушивание и ее взяли благодаря знаменитым родителям. Девушка все отрицает и утверждает, что проходила конкурс наравне со всеми. О популярности дочери Юлия Пересильд обычно шутит. В одном из интервью она рассказала, что интернет-запросы по ней самой составляют около 220 тысяч, а по Анне — 420 тысяч. «Я говорю: „Я зачем в космос летала, Ань?“ Мы смеемся дома», — поделилась Юлия.

Фото: Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией / РИА «Новости»