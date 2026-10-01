Пересильд описала свою роль в «Тайном городе» фразой «влюбленная королева»

В конце ноября состоится премьера сериала о скрытой стороне Москвы «Тайный город», в котором актриса Юлия Пересильд сыграла Красную Королеву Всеславу. Артистка описала роль в интервью журналу Hello .

«Во-первых, это очень хорошая фантастика — сериал снят по книгам Вадима Панова. Во-вторых, я не так много снималась в подобных проектах. Мне кажется, фэнтези дает большую свободу в актерских проявлениях, допускается больше хулиганства», — сказала звезда кино.

Всеслава — глава одного из влиятельных Домов, которые управляют тайной Москвой.

«Я все думала, как в ней разглядеть не просто управленца, но и женщину со всеми ее чувствами и слабостями — не прятать их, а дать им право существовать. В книге Панова Всеслава — зеленая королева. Мы отошли от этого образа, все костюмы моей героини красные — цвета страсти и любви. Она у меня влюбленная королева», — добавила актриса.

В этом же интервью Пересильд впервые высказалась о своем замужестве.