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    Пересильд описала свою роль в «Тайном городе» фразой «влюбленная королева»

    Фото: РИА «Новости»

    В конце ноября состоится премьера сериала о скрытой стороне Москвы «Тайный город», в котором актриса Юлия Пересильд сыграла Красную Королеву Всеславу. Артистка описала роль в интервью журналу Hello.

    «Во-первых, это очень хорошая фантастика — сериал снят по книгам Вадима Панова. Во-вторых, я не так много снималась в подобных проектах. Мне кажется, фэнтези дает большую свободу в актерских проявлениях, допускается больше хулиганства», — сказала звезда кино.

    Всеслава — глава одного из влиятельных Домов, которые управляют тайной Москвой.

    «Я все думала, как в ней разглядеть не просто управленца, но и женщину со всеми ее чувствами и слабостями — не прятать их, а дать им право существовать. В книге Панова Всеслава — зеленая королева. Мы отошли от этого образа, все костюмы моей героини красные — цвета страсти и любви. Она у меня влюбленная королева», — добавила актриса.

    В этом же интервью Пересильд впервые высказалась о своем замужестве.

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