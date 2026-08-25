«Ну ты шикарна». Ваня Дмитриенко оценил откровенный образ Анны Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко восторженно отреагировал на фотографию Анны Пересильд, которую она сделала во время отпуска в Барселоне. Фото и комментарий к нему опубликованы на ее странице в Instagram*.

Дочь Юлии Пересильд сфотографировалась с матерью перед зеркалом. Девушка позировала в розовом атласном костюме, состоявшем из топа и брюк с заниженной посадкой.

«Ань, ну ты шикарна… конкретно фартануло мне», — написал певец.

Поклонники пары присоединились к нему, отметив, что Анна Пересильд прекрасна. Они засыпали пару смайликами и сотнями напутствий.

Ранее бывшая возлюбленная певца Саша Айс назвала абьюзивными отношения с артистом. По ее словам, он запрещал ей носить облегающую одежду и не разрешал заниматься с тренерами-мужчинами, но сам при этом увлекался другими девушками.

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