«Буду улыбаться». Анна Пересильд иронично отреагировала на скандал с Дмитриенко

Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал, в центре которого оказались ее бойфренд Ваня Дмитриенко и его бывшая девушка Саша Айс (настоящее имя — Александра Набатчикова). Она опубликовала видео в соцсетях, где танцевала на улице.

Айс обвиняла Дмитриенко в изменах и абьюзе. Некоторые поклонники Пересильд посоветовали ей быть аккуратнее в отношениях с певцом и не идеализировать его. Актриса в ответ опубликовала в соцсетях ролик с танцами.

«А мне все равно, я буду просто танцевать и улыбаться», — подписала она кадры.

Ранее Дмитриенко впервые публично рассказал, что пережил предательство со стороны Айс, когда у него умер отчим. В тот день он встретился с ней, надеясь на поддержку и сочувствие, но увидел, как она флиртовала со своим бывшим парнем.