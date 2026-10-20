Дженнифер Лопес примерила наряд в русском стиле и получила похвалу от россиян

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фотографиями, на которых предстала в наряде в русском стиле. Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram*.

Певица позировала в черном платье с глубоким декольте и рыжей шубе поверх него, на которую набросила черный платок с узором из пайеток и бахромой. Публикация собрала более шести тысяч комментариев.

Под постом пошутили, что «тут что-то русским духом пахнет» и напомнили про хит «Матушка-земля». Один из пользователей отметил, что Лопес идет русский стиль. Кроме того, исполнительницу сравнили с русской барыней.

Ранее Лопес появилась на публике в украшениях с бриллиантами в 500 карат.

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