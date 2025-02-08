«Не такая уж и противная». Дженнифер Лопес решила восстановить репутацию после развода

«Джей Ло нужно, чтобы люди ее любили. К сожалению, она никогда не была столь непопулярна. Реалити-шоу — это отличный способ доказать, что она не такая уж и противная, как все думают», — заявил инсайдер издания.

Как отметил Telegram-канал Super.ru, Лопес хочет снять реалити-шоу об их отношениях с с Беном Аффлеком и доказать, что она не такая злодейка, какой ее сейчас видит публика. По мнению авторов публикации, надоумила звезду создать такую программу королева реалити Ким Кардашьян, с которой Дженнифер сблизилась в последнее время.

Лопес официально расторгла брак с Аффлеком в прошлом году. Бывшие супруги пришли к согласию по всем финансовым вопросам, включая их общий дом и долю в продюсерской компании Artists Equity.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз в зеленом облегающем платье с разрезом до бедра и показала свои стройные ноги.