Бен Аффлек подарил бывшей жене свою долю в семейном особняке

Американский актер Бен Аффлек сделал щедрый подарок актрисе и певице Дженнифер Лопес. Он передал бывшей жене свою долю в особняке в Беверли-Хиллз, который пара приобрела во время брака. Стоимость недвижимости оценили примерно в 61 миллион долларов, сообщил портал TMZ .

Особняк супруги приобрели в мае 2023 года после свадьбы. В доме площадью около 38 тысяч квадратных футов — 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж на 12 автомобилей, спортивные площадки, боксерский ринг, бассейн и участок в пять акров (около 4 000 квадратных метров).

Журналисты отметили, что после расставания и подачи на развод в 2024 году бывшие супруги долго не могли продать недвижимость. Изначально дом выставили на рынок за 68 миллионов долларов.

Затем цену снизили, но покупателя так и не нашли. По данным обозревателей, передача доли стала частью новых договоренностей о разделе имущества и фактически завершила финансовые связи между Аффлеком и Лопес.

Журналисты также отметили, что певица живет в бывшем семейном доме, пока в ее новой квартире идет ремонт. Порвав отношения с супругом, она решила сосредоточиться на новом телепроекте о жизни после развода и доказать, что она не такая злодейка, какой ее сейчас видит публика.