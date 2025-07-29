Дженнифер Лопес отказалась выступить в России в августе

Популярная певица Дженнифер Лопес не приедет в Россию в августе, несмотря на договоренности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, представители Лопес договорились провести шоу в Москве, уже согласовали дату, назначили оплату в миллион долларов и подписали договор о намерениях.

Команда Лопес взяла время на обдумывание контракта и вернулась с отказом. Свое решение там объяснили продолжением спецоперации на Украине и вероятными репутационными рисками на Западе. При этом сама Лопес не против выступить в России, но уже после завершения конфликта.

Глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн от комментариев по ситуации отказался. Предварительно, переговоры с артисткой вела именно его компания.

В январе Лопес привлекла к себе внимание поклонников, появившись на публике в зеленом платье с разрезом до бедра.