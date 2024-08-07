Хейтеры обрушились на Дженнифер Лопес из-за сумки за 6 млн рублей

Певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала из-за сумки стоимостью 70 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты People .

По данным издания, в соцсети активно распространяют ролик, на котором артистка ходила по выставке антиквариата. На Лопес был топ белого цвета, синие джинсы и солнцезащитные очки. В руках она держала сумку Hermès Kelly, изготовленную из соломы и коричневой кожи.

Авторы статьи отметили, что стоимость аксессуара составляет примерно 70 тысяч долларов или шесть миллионов рублей. Пользователей Сети шокировала огромная сумма денег, потраченная Лопес на сумку.

«Носит мою годовую зарплату», «Боже мой, цена просто смешная, корзина — это, по сути, какая-то сушеная кукурузная шелуха, заплетенная в косичку», — написали хейтеры.

Кто-то из недоброжелателей отметил, что аналогичный аксессуар можно купить на Фиджи за пять долларов у уличных торговцев.

Поклонники артистки остро отреагировали на критику, напомнив обществу, что Лопес сама решает, на что и сколько ей тратить собственные деньги.

Недавно Лопес восхитила фанатов снимками с дерзкой фотосессии. Она снялась в топе и юбке из латекса, повторив образ с обложки студийного альбома A.K.A.