Дженнифер Лопес появилась на публике с бриллиантами в 500 карат

Певица Дженнифер Лопес отпраздновала 57-летие в дорогостоящих украшениях с бриллиантами. Об этом сообщил Page Six .

Для начала вечера артистка выбрала наряд Zuhair Murad и комплект Chopard, в который вошли серьги с бриллиантами и белым жемчугом. Позднее она появилась в черном корсетном платье Tamara Ralph, дополнив его бриллиантовым колье.

Финальным аккордом стал белый пышный наряд Stephane Rolland. Его Лопес сочетала с серьгами Chopard, украшенными рубинами и бриллиантами.

Общая масса драгоценных камней в украшениях певицы достигла 500 карат.

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