Дженнифер Лопес появилась на публике в зеленом платье с разрезом до бедра

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз в зеленом облегающем платье с разрезом до бедра и продемонстрировала стройные ноги. Об этом сообщил сайт TNZ .

По его информации, артистка появилась в стильном наряде на праздновании дня рождения ее менеджера Бенни Медины.

Ранее Лопес официально развелась с актером Беном Аффлеком. Экс-супруги решили все разногласия по финансовым вопросам, в том числе касательно их общего дома и доли в продюсерской компании Artists Equity. Звездная супружеская чета рассталась в апреле 2024 года, а документы на развод Лопес подала 20 августа. По информации Daily Mail, причиной расставания могло стать то, что актрису раздражал скверный характер мужа.

Еще до сообщений о разводе поклонники обратили на «тревожные звоночки» в отношениях артистов: на церемонии «Грэмми» пара разругалась прямо перед камерами, а у Аффлека зачастую на публике была «кислая мина», когда он находился рядом с супругой.