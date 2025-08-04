Экс-премьер Армении назвал $6 млн на концерт Лопес антиконституционными

Предоставление из госбюджета Армении шести миллионов долларов певице Дженнифер Лопес за выступление в Ереване антиконституционно. Об этом сообщил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян в Facebook*.

«Государство не занимается предпринимательской деятельностью из-за больших коррупционных рисков» — написал политик.

Багратян отметил, что билеты на концерт американской звезды продавались, поэтому речь идет о частичном хозрасчете. Экс-премьер напомнил, что бюджетные деньги принадлежат всему обществу. По его словам, этим делом должны заняться прокуратура Армении и антикоррупционные органы.

Он призвал министра образования, науки, культуры и спорта Жанну Андреасян объяснить, на основании чего было решено привезти Лопес в Армению. Кроме того, министра финансов Ваге Ованнисяна нужно допросить из-за осуществления расходов, не предусмотренных госбюджетом.

Вице-мэр Еревана Армен Памбукчян заявил, что на проведение концерта певицы Дженнифер Лопес выделили семь миллионов долларов. По подсчетам армянских властей, мероприятие могут посетить до 15 тысяч иностранцев.

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