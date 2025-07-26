Пригожин назвал двух женщин, с которых нужно брать пример

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал женщин, с которых стоит брать пример. Кумирами бизнесмена оказались американская звезда Дженнифер Лопес и супруга Валерия, написало издание Super.ru .

Знаменитости посетили концерт Джей Ло в Турции и остались в восторге от энергетики певицы. Пригожин отметил, что его супруга Валерия ничем не уступает американской исполнительнице.

«Моя тоже огонь! Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу Дженнифер Лопес — вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — написал продюсер в соцсети.

Подписчики его подержали, а многие отметили, что Валерия лучше заморской звезды. Сама певица тоже осталась в восторге от выступления Дженнифер Лопес.

«Джей Ло нереальная! Сколько же у нее энергии — просто машина. А какая она красотка! Женщина-вдохновение», — заявила Валерия.

В феврале Дженнифер Лопес заявила, что хочет создать реалити-шоу, посвященное жизни после развода. Это шаг, чтобы вернуть себе любовь публики после развода с Беном Аффлеком.