Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном наряде

Певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном и провокационном платье с оборочками. Об этом сообщили на сайте Page Six , опубликовав фотографии актрисы.

Издание отметило, что Лопес сменила свое пикантное серебряное «платье мести» на нечто более нежное. Актриса появилась в новом образе на вечеринке Road to the Golden Globes в отеле Four Seasons в канадской провинции Онтарио.

Лопес позировала в бежевом миди-платье Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами. Она дополнила образ золотыми кольцами и серьгами, светлым клатчем Tyler Ellis и кожаными сапогами на каблуках. Знаменитости распустили волосы и сделали неброский макияж.

До этого актриса привлекла внимание своим серебряным платьем Tamara Ralph рискованного дизайна, которое было открыто по бокам и завязано черными бархатными бантами. В нем она появилась на премьере своего фильма «Неудержимый» на кинофестивале в Торонто.

Впервые после развода с Беном Аффлеком актриса появилась на публике в Беверли-Хиллз. На ней был белый укороченный топ с открытыми плечами и вырезом на груди и расклешенные джинсы.