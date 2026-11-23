Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула опубликовала фотографию, на которой она обнимает отца. Снимок она выложила в Instagram*.

На опубликованной фотографии Таллула и 71-летний актер сидели на качелях в саду. Дочь нежно обнимала отца, а он держал ее за руку. Девушка никак не подписала фото.

Подписчики Таллулы оставили около тысячи трогательных комментариев под снимком. Они писали, что выросли на его фильмах, называли Уиллиса одним из величайших и талантливейших актеров.

В начале 2023 года актеру культовых боевиков диагностировали деменцию. Его дочь Таллула в августе вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Брюс Уиллис присутствовал на торжестве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook, Instagram и Threads на территории Российской Федерации запрещена.