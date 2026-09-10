10 сентября 2026 00:05 Тайны «Секретных материалов». Как снимали знаменитый телесериал Фото: Джулиан Андерсон и Дэвид Духовны / KPA / www.globallookpress.com Культура

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Едва ли кто-то 33 года назад мог предположить, что сериал «Секретные материалы» станет одним из самых значимых событий на телевидении. Но именно так и случилось. Во всем мире зрители, затаив дыхание, годами следили за приключениями Малдера и Скалли. А фраза «Истина где-то рядом» на долгое время стала одной из любимых цитат. Кто придумал эту историю и как она повлияла на события времен пандемии и мир искусства, выяснял 360.ru.

По секрету всему свету Пятничным вечером 10 сентября 1993 года в США и Канаде на экранах телевизоров появилась заставка нового сериала с интригующим названием The X-Files, или «Секретные материалы». Главные герои моментально влюбили в себя зрителей, а актеры получили статус мировых звезд. Критики тоже не остались равнодушными: «Секретные материалы» получили 96 наград. Кроме того, на основе сериала вышли два полнометражных фильма — «Секретные материалы: Борьба за будущее» 1998-го и «Секретные материалы: Хочу верить» 2008-го. В целом шоу продержалось в эфире почти четверть века. Сейчас сериал собираются запустить по новой. В главных ролях заявлены чернокожая американка Даниэль Дедуайлер и индус с британским паспортом Химеш Патель. Они будут расследовать загадочные события в общинах коренных народов США и бороться с мировым заговором, куда ж без него? А мы вспомним, как появились и снимались оригинальные The X-Files.

Фото: Джулиан Андерсон, Дэвид Духовны и Митч Пиледжи / KPA / www.globallookpress.com

Как появились «Секретные материалы» Однажды американский сценарист, продюсер и режиссер Кристофер Карл Картер понял, что ему осточертели комедии, над которыми он работал для Walt Disney Pictures. Как раз кстати подвернулось предложение создать сериал для телеканала Fox. Оставалось только найти подходящую идею для шоу. Помогла газетная статья, которая случайно попалась Картеру на глаза. Там приводили интересную статистику: оказалось, что 3,7 миллиона американцев — около 1,5% жителей США — уверены, будто их похищали инопланетяне. Как опытный алхимик, продюсер понял, что напал на что-то стоящее, осталось только добавить дополнительные ингредиенты. Картеру припомнился телесериал 70-х годов «Ночной преследователь». Там некий чикагский репортер Карл Колчак (нет, он не родственник русского адмирала) расследовал загадочные преступления, связанные со сверхъестественными чудесами и тем, что обычно называют научной фантастикой. Еще одним фактором стал Уотергейтский скандал — громкое дело о политическом шпионаже, которое привело к досрочной отставке президента Ричарда Никсона. Картер в те времена был еще подростком, и, как сам признавался, эта история навсегда разрушили его (да и не только его — нескольких поколений!) веру в государственные институты. Вот так из инопланетян, научной фантастики и недоверии к властям («Они все скрывают!») вылупилась концепция будущего сериала. Уже при более детальном обсуждении создатели шоу учли мрачную атмосферу недавно вышедшего «Твин Пикс», тайны «Сумеречной зоны» и образы фэбээровцев из «Молчания ягнят».

Фото: Крис Картер / FSN-B / www.globallookpress.com

Сюжет «Секретных материалов» «Секретные материалы» строились по шаблону. Спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли (свою фамилию она получила в честь любимого спорткомментатора Картера) расследуют нераскрытые дела, связанные с паранормальными явлениями. Один верит в инопланетян и барабашку, вторая призывает на помощь науку и мягко пытается отрезвить напарника. Глобальное расследование о кознях правительства периодически перебивалось так называемыми монстрами недели — делами, не связанными с основной линией и никак на нее не влияющими. И это примерно две трети сериала. Сами главные герои сперва дружат, потом у них мало-помалу вспыхивают чувства, но целуются только в седьмом сезоне. Сериал имеет несколько финалов. Первый — в девятом сезоне: Малдер проникает на секретную базу, узнает дату инопланетного вторжения и попадает под военный трибунал за убийство «суперсолдата». Друзья помогают ему сбежать из тюрьмы, он вместе со Скалли скрывается в глухом мотеле в Нью-Мексико и там рассуждает о будущем и надежде. Второй финал подарила кратковременная попытка возродить сериал. Там лихо забыли обо всяких вторжениях и сосредоточились на таинственном вирусе и сыне Скалли, которого заделали против ее воли с помощью внеземных технологий. После долгих перипетий герои узнают, что скоро станут родителями — на этот раз настоящими, без дураков. Концовку делали максимально открытой, чтобы вернуться к «Секретным материалам» чуть погодя. Но главная героиня, которую, как и фанатов, не на шутку взбесил сценарий 11-го сезона, наотрез отказалась от любого участия в проекте.

Фото: Актеры Дэвид Духовны и Джулиан Андерсон с продюсером Крисом Картером / FSN-B / www.globallookpress.com

Фокс Малдер Картер рассказывал, что спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли стали отражением его собственного отношения ко всему таинственному: скептицизма и желания верить. Пусть это была не первая разнополая парочка расследователей (тот же «Лунный свет» с Брюсом Уиллисом стартовал в 1985-м), но Картер впервые перевернул гендерные стереотипы. До этого в кино мужчина почти всегда оставался рациональным и прагматичным лидером, а женщина — эмоциональной или ведомой помощницей. В «Секретных материалах» все наоборот: интуитивно верящий в мистику и инопланетян Малдер и хладнокровный ученый-скептик Скалли.

Интересно Впоследствии этот революционный ход — рациональная женщина и импульсивный мужчина — использовали в бессчетном количестве телепостановок. Успех такого решения подтверждают сериалы «Кости», «Менталист», «Касл».

Роль Малдера с самого начала создавали с прицелом на Дэвида Духовны — его Картер приметил в сериале «Твин Пикс» и счел идеальным воплощением «слегка безумного спецагента». Актер, которому переслали сценарий, нашел его подходящим для работы и заявился на пробы в галстуке с поросятами. Духовны довольно медленно произносил свой текст, так что Картер решил, что актер, мягко говоря, не особо умен. Даже спросил, сможет ли он представлять себя агентом ФБР и в будущих эпизодах. Позже оказалось, что «недоумок» был выпускником Йеля и одним из самых начитанных людей среди знакомых продюсера.

Фото: Дэвид Духовны / FOX FILMS / www.globallookpress.com

Дана Скалли Как раз тогда, в начале 90-х годов прошлого века, на телевидении царил культ «Спасателей Малибу». Так что боссы Fox требовали взять в напарницы Малдера высокую блондинку с пышными формами вроде Памелы Андерсон. Но Картер видел свою героиню совсем иначе. Ему сразу понравилась другая Андерсон — Джиллиан, никому не известная 24-летняя актриса. Она очень хотела сниматься, так что на первом прослушивании соврала, будто ей 27 лет, да еще и нарядилась в сдержанный деловой костюм, который прибавил ей возраста и солидности. Андерсон легко произносила сложные медицинские и научные термины, а главное — выглядела как уверенный профессионал, настоящий ученый. Жизнь любит иронию: актриса прославилась ролью серьезной, спокойной и собранной женщины, но при этом сама Андерсон была той еще бунтаркой. Она с юности щеголяла панковским цветным ирокезом и пирсингом в носу, ее исключали из школы и забирали в полицию — как-то будущая звезда залила клеем все школьные замки.

Фото: Джулиан Андерсон / FOX FILMS / www.globallookpress.com

Все были уверены, что панк-девица кончит жизнь за решеткой. Но однажды Андерсон решила пойти на прослушивание в мичиганский общественный театр Гранд-Рапидс. Она поразила режиссеров, а ее поразил театр. После этого учеба и поведение сразу наладились, а чуть погодя будущая звезда «Секретных материалов» отправилась в Театральную школу Гудмена в Чикаго. Словом, Картер поставил Fox ультиматум: либо будет играть его Скалли, либо никто. Студия согласилась, но сильно обнесла Андерсон гонораром — ей положили оплату ровно в два раза меньше, чем Духовны. Логика была простая: актер уже был относительно известен, успел сняться в нескольких заметных фильмах и запомнился зрителям по «Твин Пикс». Андерсон же была новичком без имени в Голливуде: за плечами всего-то пара театральных ролей. Ее воспринимали как тень Малдера, а во время совместных сцен заставляли стоять и идти на пару шагов позади партнера. Студия считала, что зрители не готовы воспринимать женщину как полноценного, равного мужчине лидера в детективном дуэте.

Интересно Андерсон ниже Духовны на 20 сантиметров. Чтобы в кадре не было заметно такого сильного «перепада высот», особенно когда герои ведут диалог, Скалли загоняли на специальную подставку. В одном из интервью актриса признавалась, что постоянно боялась увлечься ролью и рухнуть с высоты прямо перед камерами.

Пришлось бороться за свои права. Но если отстоять возможность идти рядом с Духовны получилось достаточно скоро, то уровнять гонорар удалось только перед началом четвертого сезона. Позднее, в 2016-м, когда Fox решил возродить «Секретные материалы», продюсеры снова предложили Андерсон ровно половину от гонорара партнера. Вот только к тому моменту актриса уже была признанной мировой звездой с премиями «Эмми» и «Золотой глобус» в кармане. Она публично рассказала об унизительном предложении и заявила, что не вернется в проект на таких условиях. После долгих переговоров студия все-таки решилась сравнять гонорары.

Фото: Джулиан Андерсон, 2011 год / Alan Roxborough / www.globallookpress.com

От ненависти до дружбы Начитанный и образованный джентльмен Духовны даже не думал вступаться за коллегу и помогать ей. Они с Андерсон почти сразу невзлюбили друг друга. Для начала сказывалась разница в положении: известный актер и молодая и амбициозная актриса, которой постоянно нужно доказывать свою профпригодность. К тому же изматывала работа. Съемки длились больше 14 часов, работать приходилось по пять-шесть дней в неделю на протяжении 9–10 месяцев в году. Плюс дождливая погода в Ванкувере (а первые сезоны из экономии снимали в Канаде) тоже плохо действовали на сближение. Так что скоро актеры начали раздражаться, даже просто глядя друг друга.

Фото: Джулиан Андерсон и Дэвид Духовны / FOX FILMS / www.globallookpress.com

Дошло до того, что нюансы сценариев они обсуждали через третьих лиц, а стоило столкнуться нос к носу, как тут же начинались яростные споры. Духовны признавался, что ругались из-за малейших пустяков — начиная с погоды и заканчивая выяснениями, кто тут задерживает съемки. Вне съемочной площадки они не разговаривали годами. Лишь в 2008-м, когда Андерсон и Духовны встретились на съемках полнометражного фильма «Секретные материалы: Хочу верить», они начали общаться и быстро превратились в лучших друзей. Былую ненависть актеры назвали «семейным кризисом», который нужно было просто перерасти.

Фото: Джулиан Андерсон и Дэвид Духовны / FSN-B / www.globallookpress.com

Злой Курильщик Канадский актер Уильям Брюс Дэвис сыграл главную отрицательную роль в сериале — Курильщика, который вошел в пантеон самых гадких злодеев кино. Прозвище он получил за то, что постоянно смолил в кадре сигареты Morley (эту марку специально выдумали для кино, чтобы не рекламировать какой-либо из табачных брендов). По сюжету Курильщик работал на секретную организацию «Синдикат», которая скрывала от общественности правду о существовании инопланетян и их заговоре с правительством США. Постоянно следил за агентом Малдером, ставил палки в колеса его расследованиям. А главное — это выясняется в 11-м сезоне — был его тайным биологическим отцом. Сам Дэвис бросил дымить лет за 20 до съемок «Секретных материалов», так что в кадре ему пришлось использовать травяные сигареты. Кстати, актер более чем скептично относится ко всяким чудесам и в 2002 году даже озвучил документальный сериал канала Discovery «Критический взгляд», где развенчивали псевдонаучные и паранормальные явления.

Фото: Уильям Брюс Дэвис, сыгравший Курильщика / Christopher Drost / www.globallookpress.com

Плакат «Хочу верить» Одной из самых ярких и запоминающихся деталей в «Секретных материалах» был плакат в кабинете Малдера: парящая над деревьями летающая тарелка и надпись I Want to Believe («Хочу верить»). Это была идея Картера: он хотел, чтобы в кадре появлялся своего рода символ сериала — со звучным и запоминающимся слоганом. Техническое задание было простым — найти какое-нибудь фото с НЛО и сделать из него что-нибудь в стиле художника Эда Рушея (он часто накладывал текстовые надписи поверх контрастных фонов). Так откопали снимок швейцарца Билли Майера, который годами дурачил публику. Он рассказывал об инопланетянах, о совместных путешествиях по Вселенной и даже в прошлое. Его снимки признавали подлинными многие эксперты, в том числе пилоты ВВС США. Но однажды мужчина неосторожно развелся с женой Каллиопой, и мстительная дамочка в 1997 году публично вывалила правду о «контактере».

Фото: Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Оказалось, что «летающие тарелки» Майер делал из крышек от мусорных баков и подручных материалов. «Фото из прошлого» были иллюстрациями из популярных иллюстрированных энциклопедий. А космическими женщинами выступали танцовщицы Мишель Делла-Фэй и Сьюзан Лунд, которых ловкач сфотографировал с экрана телевизора. Однако, как бы то ни было, студия забыла спросить разрешение на использование фотографии Майера. Когда сериал с задержкой на пару лет дошел до швейцарца, он быстро подал иск о нарушении интеллектуальной собственности. Студии пришлось раскошелиться, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. А плакат с четвертого сезона заменили похожим, но уже юридически чистым. Позже, уже в 2016 году, продюсеры выкупили у Майера права на использование двух его оригинальных фотографий для промороликов и трейлеров. А три года спустя оригинальные отпечатки снимков НЛО швейцарца продали на аукционе Sotheby’s за 16 500 долларов. А что вы хотите? Фальшивка стала памятником поп-культуры.

Интересно Майер был не единственным, кто судился с создателями «Совершенно секретно». В разгар съемок седьмого сезона сериала исполнитель роли Малдера тоже подал иск, обвинив студию в сокрытии доходов, из-за чего актер терял миллионы долларов роялти. В итоге стороны заключили досудебное соглашение, и Духовны получил свои миллионы.

Прививки «Секретных материалов» Как ни печально, но «Секретные материалы» подложили миру огромнейшую свинью. Одной из фундаментальных линий сериала была история о том, что теневое правительство (оно же «мировая закулиса», «глубинное государство» и так далее) десятилетиями использовало обязательную массовую вакцинацию от оспы для тайных целей. По сюжету, каждому привитому человеку вносили некий «генетический маркер». Так пришельцы и правительство вели тотальный учет населения Земли и планировали будущую колонизацию. Это выдумка — расширенная версия одной из теорий заговоров, которая бродила в неокрепших умах некоторых американцев. Позднее идею расширили и углубили: в 10-м сезоне выяснилось, что пришельцы плюнули на покорение Земли из-за глобального потепления, так что вакцина оказалась в руках Курильщика и компании. Они решили использовать инопланетные технологии, чтобы провести контролируемое сокращение населения ради спасения ресурсов. Идейку, кстати, подкинула профессор вирусологии из Мэрилендского университета Энн Саймон. Она долгие годы выступала главным научным консультантом шоу. Картер с радостью согласился. Он считал нужным фиксировать актуальные страхи общества: похищение людей НЛО, истории про злых мутантов и так далее. Слабые на голову люди склонны верить телевизору, так что эти фантазии подняли на щит движения антипрививочников. Но настоящий кошмар случился, когда грянула реальная пандемия COVID-19: конспирологи, включая известного ведущего Алекса Джонса, заявили, что в «Секретных материалах» было настоящее пророчество. Благодаря этому бреду в разных странах мира погибли сотни тысяч людей, отказавшихся делать прививки от коронавируса.

Фото: imago stock&people via www.imago / www.globallookpress.com