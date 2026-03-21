Деми Мур показала фото с дня рождения Брюса Уиллиса

Деми Мур поделилась снимками с дня рождения Брюса Уиллиса. Актер, у которого несколько лет назад обнаружили лобно-височную деменцию, отметил 71-летие в кругу семьи.

Деми Мур, его бывшая жена, поделилась двумя снимками с праздника. На фотографиях Уиллис держит их общую внучку Луэтту.

«Все, что тебе нужно, — это любовь. С днем рождения, БУ», — подписала Мур.

В 2022 году Уиллис завершил карьеру. Из-за нейродегенеративного заболевания он утратил способность ходить и говорить.

Ранее его жена, актриса и фотомодель Эмма Хеминг, рассказала, что Брюс Уиллис не осознает, что у него деменция. При этом супруг до сих пор узнает ее и дочерей.