Страдающий деменцией Брюс Уиллис пришел на свадьбу дочери Таллулы

Брюс Уиллис прервал затворничество из-за болезни и пришел на свадьбу дочери

Оставивший светскую жизнь из-за прогрессирующей деменции американский актер Брюс Уиллис появился на свадьбе младшей дочери Таллулы. Об этом сообщил журнал Vogue , опубликовавший фотографии с торжества.

В кадре актер с потерянным взглядом обнял прижавшуюся к нему дочь и второй рукой взял за руку жениха — музыканта Джастина Эйси.

«Нежный момент с моим папой и Джастином в начале свадьбы», — привела редакция слова Таллулы Уиллис.

Из опубликованных Vogue кадров следует, что на свадьбе также присутствовала бывшая жена Брюса Уиллиса и мать невесты — актриса Деми Мур. Общалась ли она с потерявшим память бывшим супругом, неизвестно.

Свадьба Таллулы Уиллис и Джастина Эйси прошла в частном доме в штате Айдахо. На торжественную церемонию невеста надела уникальное платье Balenciaga. Дизайн наряда изготовил директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли.

В конце мая старшая дочь Брюса Уиллиса Румер заявила, что прогрессирующая деменция сильно изменила отца, который из героя боевиков превратился в хрупкого и ранимого человека. Она подчеркнула, что, несмотря на тяжелую болезнь, семья продолжает искать в состоянии актера светлые стороны.