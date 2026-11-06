Дочь Брюса Уиллиса чуть не умерла от голода после хейта в соцсетях

Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис призналась, что однажды чуть не умерла от голода из-за хейтеров. Об этом она сообщила в личном блоге.

Талула отметила, что людей часто шокирует, когда она делится своим опытом и рассказывает, как ее травили в соцсетях. Хейтеры назвали ее «человеком с медицинскими уродствами» или «чем-то, чего стоит бояться».

«Я нечасто читаю такие вещи, но когда я это делаю, я вспоминаю, почему чуть не умерла от голода после жизни, проведенной в борьбе с пищевыми расстройствами», — призналась актриса.

Талула много лет боролась с тяжелым расстройством пищевого поведения. В то время она буквально доводила себя до истощения.

В августе дочь Уиллиса вышла замуж музыканта Джастина Эйси. Она приняла свою внешность и тело. В заключение Талула призвала людей выбирать доброту.

Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери, обняв прижавшуюся к нему Талулу.