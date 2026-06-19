Брюс Уиллис трогательно поздравил жену с 50-летием

Страдающий деменцией голливудский актер Брюс Уиллис поздравил свою супругу Эмму Хеминг с 50-летним юбилеем. Набрав в легкие гелий из воздушного шарика, он спел Happy Birthday. Видео жена звезды опубликовала в Instagram*.

Эмма, которая накануне дала большое интервью о жизни с больным мужем, опубликовала трогательный пост. Она написала, что готова к новому десятилетию и гордится тем, чего достигла в роли жены, матери и защитника людей с деменцией. Хеминг упомянула работу их фонда по повышению осведомленности о болезни и поддержке ухаживающих.

После недавнего признания Эммы о готовности к смерти супруга некоторые фанаты обвинили ее в попытке монетизировать трагедию. С момента постановки диагноза в 2022 году она основала фонд, написала книгу и дала множество интервью.

Ранее дочь актера Румер поделилась, что болезнь сильно изменила его.

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