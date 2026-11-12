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    В Австралии грабители влезли в дом актера Криса Хемсворта и угнали три авто

    7News: воры влезли в дом актера Криса Хемсворта и угнали три машины

    Фото: РИА «Новости»

    Ограбление дома актера Криса Хемсворта в Австралии теперь расследует местная полиция. Об этом сообщил телеканал 7News.

    Правоохранителям, которые приехали на место происшествия, рассказали, что четверо неизвестных проникли на территорию дома и угнали три машины — BYD, Ram и Raptor. Два автомобиля обнаружили в городах Караки и в Табуламе.

    ЧП случилось недалеко от города Байрон-Бей, который находится на востоке страны. При этом жена голливудского артиста, актриса Эльза Патаки была в это время дома, но не обратила внимания на звуки.

    Расследование продолжается.

    Недавно дочь Брюса Уиллиса Таллула вступилась за отца после распространения слухов о его беспомощности. Информация о том, что легендарный актер стал похож на младенца, появилась в СМИ на днях. По словам источника, «близкого к семье», звезда часто рассматривает какой-то предмет, изучая его. Также он добавил, что коллеги и друзья перестали навещать бывшего артиста.

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