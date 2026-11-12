В Австралии грабители влезли в дом актера Криса Хемсворта и угнали три авто
7News: воры влезли в дом актера Криса Хемсворта и угнали три машины
Ограбление дома актера Криса Хемсворта в Австралии теперь расследует местная полиция. Об этом сообщил телеканал 7News.
Правоохранителям, которые приехали на место происшествия, рассказали, что четверо неизвестных проникли на территорию дома и угнали три машины — BYD, Ram и Raptor. Два автомобиля обнаружили в городах Караки и в Табуламе.
ЧП случилось недалеко от города Байрон-Бей, который находится на востоке страны. При этом жена голливудского артиста, актриса Эльза Патаки была в это время дома, но не обратила внимания на звуки.
Расследование продолжается.
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