В Австралии грабители влезли в дом актера Криса Хемсворта и угнали три авто

Правоохранителям, которые приехали на место происшествия, рассказали, что четверо неизвестных проникли на территорию дома и угнали три машины — BYD, Ram и Raptor. Два автомобиля обнаружили в городах Караки и в Табуламе.

ЧП случилось недалеко от города Байрон-Бей, который находится на востоке страны. При этом жена голливудского артиста, актриса Эльза Патаки была в это время дома, но не обратила внимания на звуки.

Расследование продолжается.

Недавно дочь Брюса Уиллиса Таллула вступилась за отца после распространения слухов о его беспомощности. Информация о том, что легендарный актер стал похож на младенца, появилась в СМИ на днях. По словам источника, «близкого к семье», звезда часто рассматривает какой-то предмет, изучая его. Также он добавил, что коллеги и друзья перестали навещать бывшего артиста.