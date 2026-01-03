Брюса Уиллиса включили в число самых неблагородных звезд Голливуда

Американская телеведущая и журналистка Мегин Келли в Instagram* поделилась с подписчиками впечатлениями от встреч с персонами шоу-бизнеса. В ее антирейтинг попали всенародно любимые актеры.

Одним из них оказался звезда боевиков Брюс Уиллис. Келли охарактеризовала его как крайне неблагородного человека.

«Стараюсь подбирать слова, зная о тяжелом заболевании. Но личный опыт общения весьма неприятный», — сказала журналистка.

Также Келли включила в собственный антирейтинг актрису Джейн Фонду из-за ее резкой реакции после вопроса про пластические операции, телезвезду Эллен Дедженерес и ведущего прогноза погоды Эла Рокера.

Ранее жена больного деменцией Брюса Уиллиса публично послала хейтеров к черту.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.