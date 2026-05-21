Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как деменция изменила актера

Дочь Брюса Уиллиса Румер рассказала, как изменился актер на фоне прогрессирующей деменции. Подробностями о состоянии отца она поделилась в новом выпуске подкаста The Inside Edit .

По словам дочери знаменитости, болезнь сильно изменила Уиллиса, которого зрители привыкли видеть сильным и жестким героем. Однако даже в нынешнем состоянии актера его семья старается искать светлые стороны.

«Несмотря на то что сейчас все по-другому, я благодарна. В нем есть что-то милое. Он всегда был таким мачо, а теперь в нем есть какая-то хрупкость. Не совсем подходящее слово, но, возможно, эта нежность не позволила бы ему стать тем самым Брюсом Уиллисом», — сказала Румер Уиллис.

Сейчас актер живет в отдельном доме под присмотром команды специалистов. Как рассказывала его жена Эмма Хеминг, дочери Мейбл и Эвелин, которым 13 и 11 лет, часто навещают отца.

Кроме того, у Уиллиса есть три взрослых дочери от брака с Деми Мур. В 2022 году актер завершил карьеру: сначала у него диагностировали афазию, а затем — лобно-височную деменцию.