Он не понимает, что болен: жена Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Актер Брюс Уиллис не осознает, что у него деменция. Об этом в интервью журналу People рассказала его жена, актриса и фотомодель Эмма Хеминг.

«Кажется, что это просто отрицание, нежелание идти к врачу: „Я в порядке, я в порядке“. Но анозогнозия — это не отрицание, это часть болезни. Мозг меняется», — заявила она.

При этом актриса отметила, что супруг до сих пор узнает ее и дочерей и в их семье выработался собственный способ общения.

Ранее Хеминг на конференции End Well 2025 обматерила хейтеров, критикующих ее за решения, принятые после того, как Уиллису диагностировали неизлечимое заболевание. Она отселила актера в отдельный дом с профессиональными работниками, объяснив это желанием обезопасить себя и детей.