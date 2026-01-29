Он не понимает, что болен: жена Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии
Жена Брюса Уиллиса сообщила People, что он не осознает своего состояния
Актер Брюс Уиллис не осознает, что у него деменция. Об этом в интервью журналу People рассказала его жена, актриса и фотомодель Эмма Хеминг.
«Кажется, что это просто отрицание, нежелание идти к врачу: „Я в порядке, я в порядке“. Но анозогнозия — это не отрицание, это часть болезни. Мозг меняется», — заявила она.
При этом актриса отметила, что супруг до сих пор узнает ее и дочерей и в их семье выработался собственный способ общения.
Ранее Хеминг на конференции End Well 2025 обматерила хейтеров, критикующих ее за решения, принятые после того, как Уиллису диагностировали неизлечимое заболевание. Она отселила актера в отдельный дом с профессиональными работниками, объяснив это желанием обезопасить себя и детей.