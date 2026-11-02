Новым бойфрендом Анны Чиповской стал Никита Бурячек

Российская актриса Анна Чиповская нашла нового бойфренда. Артистку заметили на светском гала-ужине вместе с известным российским актером, внимание на это обратил The Voice .

Новым возлюбленным 39-летней актрисы стал 36-летний актер Никита Бурячек. На праздничном вечере партнеры не отходили друг от друга. Фотографам удалось поймать в кадр и личный момент — Чиповская смело поцеловала избранника перед камерами.

Чиповская развелась полтора года назад. Ее мужем был актер Дмитрий Ендальцев. Встречались они с 2017 года.

Снимается в кино и Никита Бурячек. За его плечами уже два брака, в 2025 году у мужчины появилась дочь. В прессе отмечали, что бывшая жена артиста Елена Алферова тяжело переживала разрыв и винила Бурячка в многочисленных изменах.

В марте 2026 года Анна Чиповская вошла в топ самых привлекательных российских актрис.