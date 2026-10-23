«Она вся побагровела». Михалков рассказал, как Мордюкова не хотела у него сниматься

Один из эпизодов фильма «Родня» с участием Нонны Мордюковой сняли с 40-го дубля. Педантичность режиссера настолько сильно разозлила актрису, что она кричала и плакала. Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал об этом в подкасте «Собрались с мыслями», который выйдет в эфир 25 октября на Первом канале, сообщила «Газета.ru» .

Мордюковой не удавалось произнести «Эх ты!» так, как хотел режиссер, поэтому он раз за разом требовал переснять эпизод. Михалков договорился с оператором, что подаст знак на включение камеры, когда увидит нужную игру. Это разозлило актрису, она плакала и просила обратный билет.

«Все было — и слезы, и мат-перемат, и „Ты работаешь для Канн, а я для народа!“ <…> Она вся побагровела в гневе… и сказала: „Эх, ты!“ — в этом были и обида, и прощение, и ярость, и слезы, и любовь», — вспомнил он.

Ранее Михалков высказался о возвращении релокантов. Он призвал простить раскаявшихся.