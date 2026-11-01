Сегодня 04:44 Человек, который научил советское кино думать: 55 лет без Михаила Ромма Фото: РИА «Новости» Знаменитости

СССР

Кино

Режиссер

Россия

История

Москва

Артисты

Ровно 55 лет назад, 1 ноября 1971 года, умер Михаил Ильич Ромм — режиссер, чья фильмография является учебником по истории советского общества XX века. Он прошел путь от плакатно-агитационной ленинской дилогии до новаторского документального кино, который даже спустя 60 лет остается объектом пристального внимания историков, киноведов и специалистов по антропологии.

Фильм, который переопределил документальное кино Есть картины, которые остаются в истории кино как события, а не как фильмы, и «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма принадлежит именно к таким работам. Эта двухсерийная лента, вышедшая на экраны в 1965 году, стала одной из вершин советского неигрового кино и до сих пор не утратила своей значимости. Эта лента построена исключительно на трофейной хронике из архивов нацистского Министерства пропаганды, личного фотоархива Гитлера и любительских снимках эсэсовцев. Эти кадры обрамлены закадровым комментарием самого режиссера, который своей интонацией — иронией, усталостью, горечью — наполнил хронику новыми смыслами. Режиссер не стремился напугать зрителя обилием откровенных сцен насилия, которых в фильме сравнительно немного. Он вел размышление о природе самого явления фашизма и о том, какую цену человечество заплатило за него.

Показывая вам нашу картину, мы, разумеется, не рассчитывали осветить все формы такого явления как фашизм. Это невозможно в пределах одной картины. Да это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, не оставило никаких следов на пленке. Не было снято. Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять… Михаил Ромм

Ромм отказался от включения старых немецких игровых лент, которые поначалу предлагали сценаристы. «Мимика, грим, декорации — все разоблачало фальшивое и старомодное искусство. Драматическое казалось смешным. Я не мог относиться к этому серьезно», — признавался он. Вместо использования постановочных сцен режиссер выстроил ленту средствами монтажа подлинных свидетельств, превратив документальное кино в инструмент анализа, а не протоколирования. По оценке соавтора сценария Майи Туровской, долгую жизнь фильму обеспечили обобщенность темы, широта и богатство визуального материала, а также способ монтажа.

Это была первая картина, заставившая все общество и каждого в отдельности задуматься о собственной недавней истории и себе самом. Майя Туровская

Фильм получил Гран-при «Золотой голубь» на Международном кинофестивале документальных и короткометражных фильмов в Лейпциге и специальный приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Так картина, задуманная как разговор со зрителем, стала и художественным событием, и документом эпохи, и уроком, который не устаревает. И сегодня историки изучают «Обыкновенный фашизм» именно как аналитический инструмент, вскрывающий механизмы повседневного соучастия и показывающий ту почву, на которой фашизм был взращен. Скульптор, который стал режиссером Путь режиссера к «Обыкновенному фашизму» не был быстрым, и начинался даже не с кинематографа. Михаил Ромм родился 24 января 1901 года в Иркутске, где его отец, врач, отбывал ссылку за революционную деятельность. Когда пятилетний срок ссылки истек, семья сначала вернулась на родину отца — в Вильну, а затем переехала в Москву. В 1917 году Ромм окончил гимназию, после чего поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Параллельно в 1922–1923 годах он посещал мастерскую Льва Кулешова, одного из первых теоретиков монтажа, и это сочетание пластического видения с монтажной школой определило его будущий режиссерский почерк.

Фото: РИА «Новости»

В начале 1930-х он писал сценарии для киностудии «Совкино», а затем получил должность ассистента режиссера на киностудии. Самостоятельным же режиссерским дебютом стала картина «Пышка» по новелле Мопассана в 1934 году. Уже в этой первой работе проявилась характерная черта Ромма — интерес не к событию как таковому, а к человеку внутри события. Следующий фильм, «Тринадцать», о борьбе с басмачами, закрепил за ним репутацию режиссера, способного соединить приключенческий сюжет с глубиной трагедии. Именно этот опыт — скульптора, сценариста, ассистента и, наконец, самостоятельного постановщика — подготовил почву для дальнейшего взлета. Впереди у Ромма были ленинская дилогия «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», которая сделала Ромма главным режиссером ленинской темы, и десятилетия преподавания во ВГИКе, где его мастерская стала одним из центров советской киношколы. Влияние на кинематограф Масштаб Ромма в советском кинематографе отмечен официально — он пять раз получал Сталинскую премию, носил звание народного артиста СССР с 1950 года и был кавалером орденов Ленина и Октябрьской революции. Его работы формировали канон, став манифестом нового киноязыка. С 1938 года и до конца жизни Ромм вел мастерскую во ВГИКе, через которую прошли Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Андрей Кончаловский, Георгий Чухрай, Элем Климов, Лариса Шепитько и Сергей Соловьев. Это поколение определило облик советского кино 1960–1980-х годов.

Фото: РИА «Новости»

Ромм учил студентов видеть кино в широком контексте мировой культуры, соединяя теорию с практикой, а его установка «неинтересное искусство — это не искусство» работала как профессиональный фильтр. Она отсекала ремесленничество и поощряла авторскую ответственность независимо от жанра и материала. При этом международное признание пришло к Ромму еще задолго до «Обыкновенного фашизма». «Человек № 217» получил премию за лучшую режиссуру на первом Каннском кинофестивале в 1946 году, а «Девять дней одного года» удостоились «Хрустального глобуса» в Карловых Варах в 1962-м. Для зарубежных исследователей советского кино Ромм и сейчас остается одной из ключевых фигур — и как автор, и как педагог, чья школа видна в работах его учеников и не только. «И все-таки я верю…» Последние годы Ромм посвятил документальному кино, и работа над новой картиной не прекращалась до самого конца. Вот и 1 ноября 1971 года режиссер сидел дома за рабочим столом и трудился над фильмом под названием «Мир сегодня», который должен был продолжить размышление о духовном и социальном движении современной цивилизации на документальном материале. В какой-то момент он пожаловался жене, что ему нездоровится и попросил помочь ему прилечь на диван. И буквально через несколько мгновений после того, как режиссер прилег, его не стало.

Фото: РИА «Новости»

Картина осталась незавершенной, и работу над ней взяли на себя ученики Ромма — Марлен Хуциев, Элем Климов и Герман Лавров. Они собрали фильм из оставленных материалов и дали ему название «И все-таки я верю…», процитировав слова самого режиссера из его заметок о фильме. Михаил Ромм оставил после себя не просто режиссерскую школу в узком смысле и не набор приемов. Он оставил метод — отношение к кино как к способу думать, а не просто иллюстрировать. Именно поэтому его фильмы продолжают изучать, они не устарели и не остались лишь историей, они все еще работают как инструмент анализа — и прошлого, и настоящего.