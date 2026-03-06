Аня Чиповская и Стася Милославская возглавили рейтинг самых привлекательных актрис года по версии «КиноРепортера»

Журнал «КиноРепортер» опубликовал мартовский рейтинг самых запоминающихся и привлекательных актеров года. В списке те, кто покоряет не идеальными чертами лица, а способностью наполнять каждый кадр жизнью и энергией, заявила главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева, ее слова привел сайт «7 Дней.ру» .

Среди актрис в рейтинг вошла Аня Чиповская за роль Елизаветы Воронцовой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», принесшем ей «Золотого орла». Актриса балансирует между хрупкостью и несгибаемым характером. Стася Милославская отмечена за работу в сериале «Чужие деньги». Ее героиня дышит временем, в ней кипит эмоциональность, которая захватывает с первых минут и не отпускает до финала.

В мужской десятке Евгений Цыганов привлек внимание интеллектуальной сдержанностью в сериале «Первый номер». Юра Борисов впечатлил зрителей и экспертов актерской смелостью в триллере «Кончится лето» и байопике «Пророк. История Александра Пушкина». Сергей Безруков в фильме «Август» вновь подтвердил репутацию эталона мужской притягательности.

Рейтинг включает не только имена, но и сцены, которые останутся в истории сезона. В категории «Самая красивая пара» редакция выделила дуэт Александра Адабашьяна и Светланы Крючковой в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». В номинации «Самая романтичная сцена» победила работа Ники Здорик и Сергея Городничего в сериале «Ландыши. Вторая весна».