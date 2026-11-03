Алексей Агранович назвал Аэропорт и Хамовники любимыми районами Москвы

Актер Алексей Агранович рассказал о двух любимых районах столицы. Хамовники он ценит за удобство и зелень, а Аэропорт — за воспоминания о детстве, сообщает Москва 24 .

Агранович много лет снимает квартиру в Хамовниках. До этого он долго жил в районе Патриарших прудов.

Актер пояснил, что раньше бывал в Хамовниках, но район не вызывал у него особых эмоций. Теперь он считает его самым удобным для себя: все находится близко, рядом — «Лужники» и Девичье поле. Артист также отметил обилие зелени.

Особые чувства у Аграновича вызывают окрестности станции метро «Аэропорт». Он также вспомнил Красноармейскую улицу и Тимирязевский лес. Эти места связаны с его детством, дедушкой и бабушкой: здесь актер рос.