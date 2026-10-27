Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, что состояние актрисы улучшается

«Улучшения есть», — рассказала женщина.

По ее словам, Федосеева-Шукшина находится в сознании, слухи о подключении артистки к аппарату ИВЛ и введении в искусственную кому не соответствуют действительности. Дочь артистки добавила, что излишнее внимание к подробностям о здоровье ее матери нервирует саму больную и ее родных.

Актрису экстренно госпитализировали 13 октября из-за обострения давних проблем с сердцем. Это уже не первый раз с начала года, когда она оказалась в больнице. Кроме того, 88-летней женщине много лет назад диагностировали астму.

Подробнее о причинах болезни и прогнозах врачей — в материале 360.ru.