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    Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, что состояние актрисы улучшается

    Фото: 360.ru

    Состояние народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила 360.ru дочь актрисы Ольга Шукшина.

    «Улучшения есть», — рассказала женщина.

    По ее словам, Федосеева-Шукшина находится в сознании, слухи о подключении артистки к аппарату ИВЛ и введении в искусственную кому не соответствуют действительности. Дочь артистки добавила, что излишнее внимание к подробностям о здоровье ее матери нервирует саму больную и ее родных.

    Актрису экстренно госпитализировали 13 октября из-за обострения давних проблем с сердцем. Это уже не первый раз с начала года, когда она оказалась в больнице. Кроме того, 88-летней женщине много лет назад диагностировали астму.

    Подробнее о причинах болезни и прогнозах врачей — в материале 360.ru.

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