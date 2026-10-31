Дубцова опровергла роман с бизнесменом, который задолжал ей миллионы

Певица Ирина Дубцова подтвердила информацию о долге своего знакомого, бизнесмена Дмитрия Ильина, но опровергла сообщения о романе с ним. Об этом она написала в телеграм-канале .

Ранее StarHit сообщил, что Ильин занял у певицы 8,5 миллиона рублей на бизнес, однако долг не погасил. По данным издания, мужчина обещал вернуть средства после продажи пентхауса в Самаре, но затем сбежал за границу.

Дубцова подчеркнула, что никогда не состояла с Ильиным в романтических отношениях. По ее словам, они знакомы около 10 лет.

«Я ему помогла в трудную минуту всем, чем могла — деньгами, проживанием, знакомствами, своей включенностью и поддержкой», — написала певица.

Артистка призналась, что по-прежнему считает бизнесмена порядочным человеком и рассчитывает получить деньги обратно.

«Про деньги — правда, к сожалению», — отметила она.

Ранее из двухэтажного дома Дубцовой украли ценности на общую сумму в несколько миллионов рублей.