Лиза Моряк и Сарик Андреасян раскрыли имя младшего сына

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян впервые показали публике своего сына. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

Пара представила третьего ребенка спустя два месяца после его рождения. Мальчика назвали Эдмоном, он появился на свет 3 сентября.

«Мы долго выбирали имя, искали то, которое отражало бы всю нежность и глубину. Многие из вас, дорогие наши, долго гадали, как мы назвали нашего малыша. Все слышали, что имя начинается на „Э“, но никто так точно и не угадал! <… > Эдмон — это мягкость и стать, и это имя так точно подходит нашему сыну», — поделилась Моряк.

Она добавила, что были шутки и попытки подобрать имя с частичкой «Лиз» в ее честь, как у двух старших дочерей пары — Элизабет и Шарлиз.

Через месяц после рождения ребенка Моряк и Андреасян отправились в круиз вдвоем. За эту поездку актрису пытались критиковать.

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