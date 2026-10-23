Актер Сычев рассказал о своем печальном опыте игры в казино

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев в 1990-е годы проиграл в казино свыше 400 тысяч долларов, а также лишился недвижимости и машин. Об этом артист сообщил изданию POPCAKE на презентации нового сезона телеканала ТНТ.

Сычев вспомнил, что во время первого визита в игорное заведение выиграл пять тысяч долларов и ошибочно счел азартные игры легким заработком. В дальнейшем артист потратил все сбережения, несколько личных автомобилей и дом в Жуковке, который заложил за 70 тысяч долларов и не смог выкупить обратно.

«У меня был такой этап, когда я на дно опустился, потому что из-за этой зависимости проиграл очень много всего», — подчеркнул актер.

По словам Сычева, справиться с пагубной привычкой и вернуться в профессию ему помогла вторая супруга Алеся.