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    Актриса Воскресенская рассказала о серьезных планах на будущее с возлюбленным

    26-летняя Алина Воскресенская впервые рассказала о любимом человеке, но отказалась назвать его имя. Ее партнер работает по другую сторону камеры, сообщает ЛедиMail.

    Воскресенская подчеркнула, что их отношения не связаны с карьерной выгодой. Пара не пересекается на съемочной площадке и не помогает друг другу по работе. В свободное время они путешествуют вместе.

    «Мы с моим мужчиной вместе уже больше двух лет, и планы на будущее у нас более чем серьезные», — сказала актриса.

    Раньше Воскресенская опасалась, что публикации о личной жизни снизят интерес подписчиков к ней как к актрисе. Однако совместные фотографии в исчезающих историях не вызвали отписок. Теперь она намерена чаще делиться такими кадрами.

    Актриса работает в Москве и частично живет в Берлине, где учит немецкий. После съемок турецкой мелодрамы «Близкое счастье» в 2024 году она стала больше путешествовать, освоила турецкий и английский.

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