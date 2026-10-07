«Эндрю, хелп ми!»: Эндрю Гарфилд помог забывшему английский Юре Борисову

Несколько забытых слов на английском поставили в неловкую ситуацию российского актера Юру Борисова на премьере фильма «Искусственный», где он сыграл основателя компании OpenAI Илью Суцкевера. На помощь своему партнеру по съемочной площадке пришел актер Эндрю Гарфилд.

Журналист поинтересовался гримом, который использовал Борисов во время съемок. Но на этом вопросе актер растерялся.

«Это был не пластический грим, но какие-то элементы… Эндрю, помоги мне!» — обратился Борисов к проходившему мимо Гарфилду.

Звезда фильма «Грешники», не разобравшись, потребовал от журналиста не нападать на своего коллегу.

«Это чистейшей души человек! Не смей нападать на Юру! Я оберегаю этого человека», — начал возмущаться Гарфилд.

Борисов все же объяснил ему, что его попросили рассказать о том, как он перевоплотился в своего персонажа.

Люди, которые знают Илью, увидели его (Юру. — Прим. ред.) в фильме и сказали, что он уловил самую суть этого человека. <… > Мы все можем сказать вам, насколько он невероятен», — заявил Гарфилд. После этой реплики Борисов объявил, что он ответил на его вопрос.

В начале октября стало известно, что студия NEON, снявшая фильм «Искусственный», готовится выдвинуть Юру Борисова на премию «Оскар» в номинации на лучшую мужскую роль. Премьера картины уже прошла в Нью-Йорке и получила положительные отзывы критиков.