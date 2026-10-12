Саша Бортич поборола хейт самоиронией

Актриса Саша Бортич решила взять хейтеров самоиронией — и ей это удалось. Об этом сообщил Super.ru.

«После многолетних дискуссий вокруг отсутствия у актрисы профессионального образования бороться с хейтерами стало бессмысленно», — написали авторы поста.

Артистка стала высмеивать себя в своих публикациях, благодаря чему вместо хейтерских колкостей в комментариях остались одни комплименты. Пользователи Сети хвалят не только внешность Бортич, но и ее актерские данные.

Ранее актриса объяснила свое исчезновение из соцсетей. По словам Бортич, она столкнулась с сильным высыпанием на губах. Проблема долго не проходила.