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    Саша Бортич поборола хейт самоиронией

    Фото: РИА «Новости»

    Актриса Саша Бортич решила взять хейтеров самоиронией — и ей это удалось. Об этом сообщил Super.ru.

    «После многолетних дискуссий вокруг отсутствия у актрисы профессионального образования бороться с хейтерами стало бессмысленно», — написали авторы поста.

    Артистка стала высмеивать себя в своих публикациях, благодаря чему вместо хейтерских колкостей в комментариях остались одни комплименты. Пользователи Сети хвалят не только внешность Бортич, но и ее актерские данные.

    Ранее актриса объяснила свое исчезновение из соцсетей. По словам Бортич, она столкнулась с сильным высыпанием на губах. Проблема долго не проходила.

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