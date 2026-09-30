Директор актера Бурунова рассказала, как он помог привлечь внимание к зубрам

Благодаря участию актера Сергея Бурунова в акции «Усынови зубра» и жизни Приокско-Террасного заповедника удалось привлечь внимание к этому замечательному месту, сохраняющему живую природу. Об этом рассказала 360.ru директор артиста Анастасия Сайфулина.

Комментируя публикации о том, что Бурунов якобы «бросил» своего подопечного Мухомора, она подчеркнула, что договор на «усыновление» действует один год. Затем зубры переезжают из питомника в разные уголки страны, расширяя популяцию в других регионах.

«Сергей очень любит Мухомора и действительно ездил его навещать, ну, вернее, смотреть на него издалека, потому что зубр быстро вырос и стал совсем большим зверем», — поделилась Сайфулина.

В заповеднике подчеркнули, что благодарны всем неравнодушным людям, принявшим участие в акции с 2004 года.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Бурунов «бросил» усыновленного зубренка, но представитель организации опроверг эти обвинения.