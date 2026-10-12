Сегодня 05:00 Любовь пришла к нему вдвое быстрее славы. Жизнь Максима Лагашкина вне камер Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Любовь всей своей жизни Максим Лагашкин встретил еще в юности, а вот карьерный путь оказался сложнее. Однако к 50-летию, которое отметит 12 октября, он подошел не только счастливым семьянином, но и одним из самых востребованных актеров в России.

Три года в Африке, ирокез и плохие оценки. Детство и юность Лагашкина

Максим появился на свет в 1976 году в Новокуйбышевске. Семья провела три года в Эфиопии, где отцу дали работу, а затем вернулась в родной город. «Африка — это одно сплошное яркое впечатление детства: Красное море, жирафы и страусы, которые ходят вдоль дорог, как у нас кошки и собаки. <…> Там все особое, не такое, как у нас: воздух, растения, даже другой запах после дождя», — отмечал Лагашкин в интервью для сайта ГИТИС в 2022 году. Отец трудился на нефтеперерабатывающем заводе, мать была нотариусом. А Максим тяготел к актерству и уже в 13 лет присоединился к театру юного зрителя. Примерным парнем Лагашкин не был — учился посредственно, любил панк-рок, носил ирокез, косуху и серьгу в ухе. Директор школы нередко вызывал родителей из-за внешнего вида будущей звезды. Но подростковый бунт не заставил его свернуть с намеченного пути.

Фото: РИА «Новости»

Из самой сильной школы Новокуйбышевска, где по некоторым предметам с трудом дотягивал до троек, Лагашкин перешел в обычную школу. Там учителя были лояльнее — уже знали, что он собирается связать свою жизнь с актерством и идеального знания точных наук от него требовать не обязательно. Поначалу Лагашкин хотел пойти на актерский факультет в Самаре. Мечтал уехать в Москву, но родители настояли на том, чтобы сын поехал в столицу более взрослым и самостоятельным. Они подозревали, что ему не удастся сразу пробиться в театральный вуз без связей. Однако уже через год Лагашкин поступил в ГИТИС. Правда, сперва по ошибке попал на эстрадный факультет, а позже перевелся на драматический, на курс Андрея Гончарова. Уже тогда судьба преподнесла ему большой подарок — встречу с будущей женой.

Студенческая свадьба. Первая и единственная любовь

Лагашкин познакомился с Екатериной Стуловой на экзаменах. Он сразу привлек внимание девушки — показался грустным, и ей захотелось его расшевелить. «Мы в тот день оба поступили, вышли довольные, начали общаться — и буквально через несколько месяцев стали мужем и женой», — вспоминала она. Влюбленные хотели обойтись без загса, но обвенчаться. С трудом нашли батюшку, который согласился на церемонию без штампа в паспорте. Брак они зарегистрировали лишь спустя шесть лет.

Фото: РИА «Новости»

После венчания, состоявшегося в 1996 году между прогоном экзамена по сценической речи, Лагашкин и Стулова не спешили делиться своим счастьем. Придя в вуз, они сняли кольца. Отметили скромно — курицей с картошкой и бутылкой шампанского. Праздничным столом послужила табуретка в съемной квартире. Зато через 10 лет супруги праздновали годовщину в Париже. «Я быстро решил свой семейный вопрос, чтобы дальше уже от дела не отвлекаться», — шутил потом Лагашкин. А трудиться предстояло немало.

Карьера. От театра к продюсированию

На заре своей карьеры Лагашкин работал в Театре имени Маяковского. Однако это продолжалось недолго — ни ритм такой жизни («С утра репетиция, вечером спектакль — и ничего нового не происходило»), ни зарплата молодого актера не устроили. В кино Лагашкин впервые сыграл еще в 1997 году (в фильме «День полнолуния»), однако строить карьеру в этой сфере тогда было сложно, фильмов делали мало. В начале 1999-го, получив деньги за совместное участие в фильме «Китайский сервиз», они с женой практически все потратили на продукты на рынке. Недавно грянул дефолт, и сумма, казавшаяся огромной, превратилась в карманные расходы. И тогда он решил уволиться и создать собственную кинокомпанию вместе с актером Александром Робаком, с которым подружился в театре. Так 24-летний Лагашкин сделался продюсером. «Мы стали сами снимать кино, которое хотели. Все наши картины хорошо продавались, имели зрительский успех. Фильм „Русское“, на который очень трудно было найти финансирование, на фестивалях шел на ура, мы с ним объездили много стран», — рассказывал он.

Фото: РИА «Новости»

Приходилось активно работать, постоянно вести деловые переговоры. В какой-то момент у начинающего продюсера «было ощущение, что телефон врос в ухо». Киностудия «Синемафор» успешно работает до сих пор. Среди ее крупных проектов — «Грецкий орешек» (2018), «Клерк» (2017), «Золото Глории» (2012). Лагашкин продюсирует фильмы и телесериалы, во многих из которых снимает супругу и снимается сам. Вначале, когда опыта было меньше, получалось только продюсировать или выступать актером. Тем не менее проекты, которые принесли ему наибольшую известность, принадлежат другим киностудиям. В 2006 году Лагашкин сыграл призрака в мистической драме 2006 года «Живой» и завоевал кинопремию «Белый слон» за лучшую мужскую роль второго плана. Но по-настоящему он прославился только в 2019 году — благодаря роли участкового Сергея Маслова в комедийном сериале «Жуки». Его фраза «Вонючий случай!» ушла в народ, и поклонники, встречая Лагашкина на улице, нередко с улыбкой цитируют ее.

Фото: РИА «Новости»

Кстати, за эту роль второго плана он тоже получил премию, на этот раз на фестивале «Утро Родины». Сейчас на счету Лагашкина как актера уже более 160 фильмов. Он буквально жонглирует ролями — любит работать параллельно в нескольких разноплановых картинах, чтобы «не сидеть на одном коньке». Проблем с деньгами давно нет — Лагашкин один из самых высокооплачиваемых артистов в России. Он откровенничает о том, что любит жить с комфортом и делать подарки. Однако уверяет, что о звездной болезни речи не идет — сказываются хорошее воспитание и возраст. Он и с прессой-то общаться не особенно любит.

У меня точно нет короны на голове. Если бы популярность и все то, что сейчас у меня есть, пришло лет в 18-20, возможно, мне бы и сорвало башню, не знаю. А сейчас мне далеко не 20, я много чего прошел и пережил. Максим Лагашкин, интервью «7 Дней» (2022).

Помимо кино, у Лагашкина хватает времени на необычные увлечения: дайвинг и игру на барабанах.

На новые свершения неизменно вдохновляет семья. У пары двое сыновей: родившийся в 1999 году Савва и появившийся 14 лет спустя Лука. «Я вообще не строгий папа. На мне можно ездить и веревки из меня вить», — признавался Лагашкин четыре года назад. И добавлял: наверное, это потому, что он любит своих детей и скучает по ним. На нежных чувствах построены отношения и с верной супругой.

Фото: РИА «Новости»